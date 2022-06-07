天文台料周三周四大驟雨及狂風雷暴　下周日短暫重見陽光高見32度

本港天氣近日陰晴不定，料未來數日亦將有狂風雷暴。天文台預測，位於香港以南的一道雷雨帶正逐漸靠近本港，料今日（7日）下午及今晚亦將有雨。另外，一道低壓槽會在未來兩三日在廣東沿岸徘徊，並為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。受西南季候風影響，周末期間廣東地區仍有幾陣驟雨。

天文台又料，隨著位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，下周初廣東沿岸驟雨稍為減少，或要至周日（12日）才短暫時間重見陽光，市區氣溫亦回升至最高32度。



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天文台表示，一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨。同時，位於香港以南的一道雷雨帶正逐漸靠近本港，料下午及今晚多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，吹和緩至清勁南至西南風。展望未來兩三日有大驟雨及狂風雷暴。

周三及周四有大驟雨及狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，預料明日（8日）及周四（9日）同樣密雲，有大驟雨及狂風雷暴，氣溫則稍跌至介乎25至28度，市民外出緊記帶備雨傘。本港料要至周日才重見陽光，天文台料周日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。氣溫則回升至介乎28至32度，達炎熱程度。

不過下周二（14日）起陽光又要暫別，天文台料下周二至下周四（16日）同樣大致多雲，有幾陣驟雨，市區最高氣溫或再稍跌至29度。

天文台料一道低壓槽會在未來兩三日在廣東沿岸徘徊，並為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

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