暴雨．最新｜天文台發紅色暴雨警告信號　教育局：所有下午校停課

一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，天文台今早（8日）9時45分發出黃色暴雨警告信號，到10時45分改發紅色暴雨警告信號。教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課，而正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。



今早（8日）9時45分發出黃色暴雨警告信號，在上午10時30分左右，天文台接獲長洲有水龍捲報告。今早8時45分，天文台已發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的雷雨帶正橫過珠江口，並預料在未來兩三小時影響本港，呼籲市民提高警惕。天文台預測本港地區今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁偏南風。



(天文台網頁)

天文台今早（6月8日）發特別天氣提示，指與低壓槽相關的雷雨帶正橫過珠江口，預料將影響本港。(資料圖片/盧翊銘攝）

【11:15】教育局宣布，因天氣惡劣，小一入學「統一派位」學生註冊日期將更改，即由由原定的六月八日及九日（星期三及星期四）順延至六月九日及十日（星期四及星期五）。

【10:45】天文台改發紅色暴雨警告信號。教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課，而正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【10:35】天文台指，在上午10時30分左右，接獲長洲有水龍捲報告。

【09:45】天文台早上9時45分發出黃色暴雨警告信號特別報告，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，而一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

天文台提醒，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

天文台展望，未來兩三日有大驟雨及狂風雷暴。

(天文台網頁)

運輸署表示，因水管緊急維修，鶴園街(往馬頭圍道方向)近聖公會聖提摩太小學的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。