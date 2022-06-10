周六料大驟雨及雷暴　天文台預測下周初有陽光　狂風雷暴6.15重臨

受一道低壓槽影響，本港連日迎來下雨天。天文台預測，明日（11日）初時仍有大驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢減弱，最快下周初陽光再現，天氣漸趨炎熱，市區最高氣溫回升至32度。

天文台預測，不穩定天氣下周中期重臨，再次迎來驟雨及狂風雷暴，料下周末天氣才稍稍好轉，返工返學最好常備雨傘，以免變成「落湯雞」。



▼6月8日．紅色暴雨警告期間滂沱大雨▼

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今早港島部份地區及南丫島雨勢較大，錄得超過40毫米雨量。受一道低壓槽影響，天文台預料本港今日繼續大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。

周六初時仍有大驟雨及狂風雷暴

天文台預測，隨低壓槽在周末期間逐漸向北移入內陸，下周初沿岸地區驟雨減少，同時受西南氣流影響，區內天氣炎熱，預料明日本港初時仍有大驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢減弱，其後兩日天色稍為好轉，部份時間有陽光，市區最高氣溫回升至32度，由陰涼漸轉炎熱。參考天文台自動分區天氣預報，料下周一（13日）上水有機會升溫至34度。

低壓槽下周中期再靠近 天氣轉不穩定

不過，低壓槽會在下周中期再度靠近華南沿岸，並為區內帶來不穩定天氣。天文台預測，下周二（14日）本港有幾陣驟雨及雷暴，稍後雨勢較為頻密，至下周三（15日）更有狂風雷暴，雨勢有時頗大。雷雨天氣料持續至下周四（16日），市區最高氣溫又降至30度以下。

天文台預料下雨天將持續至下周末，但周末期間短暫時間有陽光，氣溫回升至3字頭。

▼6月8日．西貢北潭路北潭凹山泥傾瀉▼

