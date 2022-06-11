暴雨．最新｜黃雨取消續有狂風雷暴　天文台：須警覺河道氾濫危險

天文台表示，受西南氣流影響，本港未來一兩日仍然有雨。中午12時40分，天文台發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民應提高警覺。下午1時15分亦發出黃雨警告，預料猛烈陣風吹襲香港。



天文台預測，本港明日（12日）大致多雲，間中有驟雨，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏27至31度。天文台亦預料，下周中期在一道低壓槽影響下，本港會再迎來不穩定天氣，至下周末，天色才會逐漸好轉，但仍會有一兩陣驟雨，市民出門最好常備雨傘。



▼6月8日．紅色暴雨警告期間滂沱大雨▼



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【15:36】天文台指，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。同時，雷暴警告現正生效，有效時間至下午4 時，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【15:30】黃色暴雨警告信號取消。

今日下午或受珠江口以西的強雷雨區影響

【14:05】天文台表示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在下午2時正，青洲錄得每小時約80公里的陣風。

【13:45】雷暴警告現正生效，天文台指，香港有強烈狂風雷暴，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【13:15】天文台在下午1時15分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

【12:40】天文台發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民應提高警覺。

【11:30】天文台發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，並可能在下午影響香港，呼籲市民留意天氣變化。

【08:00】本港多區仍有下雨，今早7時，其中沙田區曾錄得33毫米雨量，黃大仙區亦錄得24毫米。至今早8時，只有兩區仍有下雨。

未來兩日有陽光 但仍有驟雨

天文台預測，未來一兩日本港仍有驟雨，不過明日（12日）天色有好轉，大致多雲，但下午短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏27至31度；下周一（13日）氣溫略升至攝氏28至32度。

九天天氣預報（天文台）

下周三再迎狂風雷暴及大雨

而下周二（14日）多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，氣溫回落至攝氏26至30度。天文台預料，下周中期在一道低壓槽影響下，本港會再迎來不穩定的天氣，周三開始，會迎來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

▼6月8日．西貢北潭路北潭凹山泥傾瀉▼



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下周末天色逐漸好轉 將重見陽光

至下周末，天色逐漸好轉，下周五（17日）將有短暫時間重見陽光，但仍然大致多雲，有幾陣驟雨。在緊接的周六至周一(18至20日)，市民將有更多時間見到陽光，但仍會有一兩陣驟雨，市民出門仍然最好常備雨傘。