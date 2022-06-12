天文台預告周三再迎狂風雷暴　下周初放晴　「夏至」炎熱高見32度

經歷有大驟雨及狂風雷暴的一周，本港今日（12日）終於放晴，氣溫將逐漸回升至32度，迎來炎熱天氣，不過，天文台預測，本港將會再受低壓槽影響，最快周二（14日）迎來雷雨天，翌日更有狂風雷暴，雨勢有時頗大。



天文台料要等到周末天色才再度好轉，漸趨炎熱，料二十四節氣「夏至」（21日）迎來晴天，但屆時亦有一兩陣驟雨。



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本港今早仍有幾陣驟雨，但終於稍稍放晴，迎來短暫時間陽光。截至上午11時半，打鼓嶺、元朗公園、濕度公園等新界地區已升溫至31度。天文台料受西南氣流影響，明日部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨，市區高見32度。參考自動分區天氣預報，明日上水或升溫至34度。

（天文台網站截圖）

周二起再迎雷雨天

不過，天氣稍好轉又轉差，皆因一道低壓槽會在本周中期帶來不穩定天氣，天文台預測，周二起暫別陽光，間中有驟雨及幾陣雷暴，翌日更有狂風雷暴，雨勢有時頗大，市區氣溫回落至30度以下。有幾陣驟雨的天氣料持續至周末，返工返學記得常備雨傘。

隨著高空反氣旋會在周末期間逐漸覆蓋華南沿岸，該區天色好轉。天文台料最快周六（18日）陽光再現，下周初更漸轉晴天。下周二是二十四節氣「夏至」，代表盛夏來臨，料當日大致天晴及炎熱，亦有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎27至32度。

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