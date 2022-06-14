天文台｜雷雨帶正橫過珠江口　未來兩三小時影響本港　放工要帶遮

踏入梅雨季節，本港近日天氣不穩。天文台預測，一道低壓槽會在未來兩三日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，受偏南氣流影響，周末至下周初仍有驟雨。不過預料高空反氣旋會在下周中期逐漸覆蓋華南沿岸，該區天色好轉，天氣炎熱。

根據九天天氣預報，天文台料周六（18日）將重見陽光，而周日父親節（19日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市民如外出慶祝緊記帶備雨具。天文台又料，下周三（22日）起大致天晴及炎熱，市區氣溫或高見32度。

天文台於下午2時發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的雷雨帶正橫過珠江口，並可能在未來兩三小時影響本港，提醒市民應留意天氣變化。



▼6月8日．紅色暴雨警告期間滂沱大雨▼



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天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早九龍及西貢錄得超過10毫米雨量。今日（14日）晚上將有超級月亮高掛夜空，不過天文台預測今日多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴；吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。市民或難以欣賞到超級月亮。

天文台展望未來兩三日有驟雨及狂風雷暴，料明日（15日）雨勢有時頗大，氣溫則介乎26至29度。料至周六才短暫時間有陽光，不過仍有幾陣驟雨，氣溫則重上「3字頭」至介乎27至31度。

▼2021年父親節▼



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周日是一年一度的父親節，不少市民或會外出慶祝。天文台料周日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫則介乎27至31度。下周二（21日）則是廿四節氣中的「夏至」，代表盛夏到來，亦是白晝最長、黑夜最短的一日。天文台料下周二部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

至下周三（22日）及四（23日）則料大致天晴及炎熱，市區氣溫同樣介乎27至32度，上水及打鼓嶺更或高見33度，達「酷熱」程度。