放工注意｜天文台料強雷雨區逐漸向東移　未來兩三小時或影響本港

近日本港天氣不穩，連日亦有驟雨。天文台今日（15日）下午5時06分發特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，並可能在未來兩三小時影響本港，提醒市民請留意天氣變化。天文台料臨近放工時間或會大雨，市民回家緊記帶備雨具。



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天文台於5時06分指，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，並可能在未來兩三小時影響本港。根據兩小時降雨預報，一道雨帶或率先於晚上約7時殺到，半小時累計雨量或有5毫米。

天文台又表示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及香港南面水域。預測今晚多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫介乎26至30度，吹和緩南至西南風，而明日離岸風勢間中清勁。天文台又展望，周五（17日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。周末至下周初仍有幾陣驟雨，風勢頗大。

天文台下午5時06分發特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，並可能在未來兩三小時影響本港。（天文台網頁截圖）