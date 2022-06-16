天文台料狂風雷暴持續至下周一　6.21夏至見陽光　下周連日達32度

【父親節天氣／夏至天氣】本港近日天氣不穩，不過狂風雷暴預料仍會持續數天。天文台預測，現時影響廣東的低壓槽會稍為移入內陸地區。受活躍的偏南氣流影響，未來數天廣東沿岸風勢頗大，仍有驟雨。今早 (16日)新界東北部錄得超過10毫米雨量，預測今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

天文台又預料，高空反氣旋會在下周中期逐漸覆蓋華南沿岸，區內天色好轉，天氣炎熱。根據天文台九天天氣預報，料下周二（21日）「夏至」將短暫時間重見陽光，其後數日，市區氣溫亦回升至最高32度，天氣炎熱，市民要注意天氣變化。



▼6月15日 天文台一度發出黃色暴雨警告信號▼



天文台表示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。本港方面，今早新界東北部錄得超過10毫米雨量。預測今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。吹和緩南至西南風，風勢有時疾勁。

周五初時局部地區有雷暴 周日父親節多雲有驟雨

展望未來數天仍有幾陣驟雨，周末至下周初風勢頗大。天文台預料，本港明日（17日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。周日（19日）父親節及下周一（20日）則大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。兩日離岸亦間中吹6級風，即風力達三號風球程度，市民外出慶祝父親節要帶備雨具。

▼6月8日．紅色暴雨警告期間滂沱大雨▼



+ 20

下周二「夏至」料最高31度 兩區達酷熱程度

天文台料下周中期天色好轉，下周二是廿四節氣中的「夏至」，代表盛夏到來，料下周二短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至31度。下周四（23日）起則連日大致天晴及炎熱，氣溫回升至介乎27至32度，上水及打鼓嶺更或高見33度，達酷熱程度。