天文台料驟雨持續 夏至後轉酷熱下周中高見33度 一區或達35度
撰文：黃金棋
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【父親節天氣/夏至天氣】本港近日天氣不穩，時晴時雨。天文台預測，受活躍偏南氣流影響，未來兩三天廣東沿岸風勢頗大，仍有幾陣驟雨，明日（18日）起至下周一（20日）仍有驟雨，而局部地區更有雷暴。
天文台又預料高空反氣旋會在下周中期增強，華南沿岸漸轉天晴酷熱，料下周三（22日）及四（23日）市區氣溫高見攝氏33度，上水更或達35度。天文台或有機會發出酷熱天氣警告，市民外出要注意天氣避免中暑。
▼6月15日 天文台一度發出黃色暴雨警告信號▼
天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨，預測今日（17日）短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，下午局部地區有雷暴，今晚則大致多雲。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。展望未來兩三日有幾陣驟雨，風勢頗大，日間短暫時間有陽光，下周中期漸轉天晴酷熱。
根據天文台的九天天氣預報，天文台料明日至下周一仍然大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，市民周日慶祝父親節要留意天氣變化。
下周二夏至 市區氣溫料最高32度
至於下周二（21日）為廿四節氣中的「夏至」，為北半球全年白晝時間最長而黑夜最短的日子。天文台料下周二部份時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫則介乎27至32度。
夏至過後，天文台料天氣即轉酷熱，預測下周三（22日）及周四（23日）同樣大致天晴及酷熱，氣溫高見33度，打鼓嶺或達34度，而上水更有機會達35度。隨後數日料同樣大致天晴，而氣溫則稍為回落至介乎28至32度。
▼4月29日天文台發出今年首個酷熱天氣警告 打破歷來最早發出紀錄▼
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