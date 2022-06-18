天文台料6.22起連續三日酷熱　市區高見33度　或破今年最高溫紀錄

本港近日時晴時雨，不過下周將迎酷熱天氣。天文台預測，一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨，該區風勢頗大。受高空反氣旋支配，下周中至後期華南沿岸天晴酷熱。根據九天天氣預報，天文台料下周三（22日）起連續三日酷熱，市區氣溫高見攝氏33度，新界多區或達34度，上水最高更可能有35度。市民注意補充水份，慎防中暑。



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天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨，過去數小時，元朗及大嶼山錄得數毫米雨量。預測今日（18日）大致多雲，有一兩陣驟雨，下午部分時間有陽光，吹和緩至清勁南風，離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，風勢頗大，下周中期漸轉天晴酷熱。

明日（19日）是父親節，天文台料明日與下周一（20日）同樣短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，氣溫則介乎27至31度。市民外出慶祝父親節則要緊記帶備雨具。

天文台料下周二（21日）夏至過後，天氣將轉酷熱，下周三至下周五（24日）連續三日天晴酷熱，市區料高見33度，上水最高更可能有35度。天文台有機會發出酷熱天氣警告，亦或打破5月30日錄得32.7度的今年最高溫紀錄。天文台又預測下周日（26日）大致天晴，但局部地區有驟雨，氣溫稍回落至介乎28至32度，市民周末進行戶外活動要留意天氣變化。

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