天文台料「夏至」過後熱辣辣　市區高見33度　下周再度驟晴驟雨

明日（21日）是二十四節氣中的「夏至」，天文台預測本港漸轉天晴酷熱，料本周中後期市區最高氣溫達33度，迎來陽光普照的好天氣，屆時或發出酷熱天氣警告。

隨著高空反氣旋在下周初稍為減弱，料本港連日有幾陣驟雨，同時部分時間有陽光，驟晴驟雨的天氣重臨，市民外出時記得常備雨傘了。



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天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨，本港今日短暫時間有陽光，局部地區有驟雨，吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風。截至正午時分，打鼓嶺、元朗公園、濕地公園、赤鱲角等地區已升溫至31度。

（天文台網站截圖）

上水周四或達36度

隨著位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，未來數日華南沿岸天晴酷熱。天文台預測，明日「夏至」仍局部地區有驟雨，市區高見32度，其後一連三日天氣酷熱，市區最高氣溫進一步升溫至33度，料晴朗天氣將持續至周末。參考自動分區天氣預報，周四（23日）當日打鼓嶺及石崗或升溫至35度，上水更達36度。

天文台預測，該高空反氣旋在下周初稍為減弱，料下周日（26日）開始再局部地區有驟雨，其後數天有幾陣驟雨，同時部分時間有陽光，市區氣溫介乎28至32度。

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