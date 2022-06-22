上水、西貢下午高見33度　料濕熱天氣迎七一　或有幾陣驟雨

二十四節氣中的「夏至」昨日（21日）過去，意味着正式踏入夏天。天文台今日（22日）表示，高空反氣旋正覆蓋南海北部及廣東沿岸，令本港天氣持續酷熱，今午各區氣溫已升穿「三字頭」，上水、西貢等更錄得33度高溫，預料炎熱天氣會一直持續到下周五（7月1日）的七一回歸，當日更有機會迎來幾陣驟雨，或有機會影響慶祝活動。



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直至下午一時，各區氣溫已升穿「三字頭」。（天文台截圖）

天文台表示，高空反氣旋正覆蓋南海北部及廣東沿岸。正午時分，新界地區氣溫普遍上升至32度或以上，預料今日大致天晴，下午天氣酷熱，市區氣溫介乎28至33度，濕度達71%。吹和緩偏南風。

根據分區天氣預報，今日下午一時，各區氣溫已升穿「三字頭」，上水、西貢和打鼓嶺等地更錄得 33度高溫，屬全港最熱的地區，而將軍澳、赤鱲角的氣溫亦達32度。

天文台預料，高空反氣旋未來幾日會繼續影響華南地區，該區普通晴朗、天氣持續酷熱，直至七一回歸，會維持高溫，最高可達33度，但下周二（28日），預料一道廣闊低壓槽會在下週中至後期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，相信氣溫不會回落，氣溫維持在28至32度，但會仍迎來幾陣驟雨。

翻查分區天氣預報，七一回歸當日，多區的降雨概率為六成，亦即港、九、新界均有較大機會下雨，意味着七一回當日有可能迎來濕熱的天氣。

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