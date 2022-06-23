酷熱警告生效　大美督、上水正午錄34度　天文台料七一驟雨增多

「夏至」過後，本港連日熱辣辣。酷熱天氣警告現正生效，天文台正午時分於大美督、上水及石崗錄得氣溫達34度。天文台預測，本港未來兩日仍然持續酷熱，市區高見33度。

天文台預料，一個廣闊低壓區會在下周中後期為南海北部至呂宋海峽附近帶來驟雨，本月尾聲將有一兩陣驟雨。至於7月1日香港回歸假期，則預料驟雨增多，短暫時間有陽光。



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高空反氣旋正為南海北部及廣東帶來普遍晴朗的天氣，本港今日繼續陽光普照，截至上午11時半，大美督已升溫至34.7度，而上水及石崗亦錄得約34度高溫，加上僅吹輕微至和緩偏南風，熱辣辣的感覺更明顯。

受高空反氣旋影響，未來數日華南普遍晴朗，天氣持續酷熱。天文台預測，周五及六繼續天晴酷熱，市區高見33度，計劃郊遊的市民要注意防曬及補水。

天文台預測，下周初仍然大致天晴，但局部地區有驟雨，其後受一個廣闊低壓區影響，將在下周中後期為南海北部至呂宋海峽附近帶來驟雨，料本月最後三日維持部份時間有陽光，有一兩陣驟雨的天氣，市區最高氣溫則稍回落至32度。

踏入7月首日，亦是香港回歸紀念日假期，天文台料當日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，外出時最好帶備雨傘。

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