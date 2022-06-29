打風｜天文台︰熱帶氣旋似乎形成中　倘增強熱帶風暴將命名暹芭

即使踏入香港回歸25周年，迎來風季序幕。天文台最新預測指，位於南海中部的低壓區正逐漸增強，「一個熱帶氣旋似乎正在形成中」，倘增強為熱帶風暴，將會被命名為「暹芭」。

參考內地中央氣象台預測，未來十日南海至西北太平洋將有一至兩個颱風生成，料為中國華南地區帶來明顯風雨天氣。



▼2021年10月13日颱風圓規襲港下風雨交加 有市民外出觀浪▼



+ 1

受高空反氣旋影響，本港今日繼續迎來酷熱天氣。天文台預料，南海中部的低壓區會發展為熱帶氣旋，在未來兩三日大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸風勢逐漸增強，海有湧浪，其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。

回看本港天氣，天文台預測，明日（30日）仍短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，但稍後天氣明顯轉差，驟雨較為頻密及有狂風雷暴；至七一回歸當日，料仍間中有狂風驟雨及雷暴，高地間中更吹7級強風。

天文台又料，七一過後，仍有狂風大驟雨及雷暴，惡劣天氣料持續至下周日（7月3日），市區氣溫回落至30度以下，下周多日有驟雨及雷暴，暫別有陽光普照的天氣。

▼6月27日酷熱天氣警告生效 部分新界地區升溫至34度▼

