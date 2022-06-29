打風｜天文台午夜前考慮發出一號風球　澳門晚上7時搶先發出

打風了！位於南海中部的熱帶氣旋會在未來兩三日大致移向廣東西部沿岸一帶，香港天文台今日（29日）中午預告晚上考慮發出一號風球。相比香港更接近該熱帶氣旋的澳門，其地球物理暨氣象局下午5時45分公布，將於晚上7時發出一號風球。



天文台下午6時半表示，位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內，明日(30日)風勢會逐漸增強，驟雨漸轉頻密，天文台會在今晚午夜前考慮發出一號戒備信號。



▼2021年10月13日颱風圓規襲港下風雨交加 有市民外出觀浪▼



+ 1

熱帶低氣壓已進入澳門800公里範圍

澳門氣象局表示，位於南海中部的熱帶低氣壓已進入澳門800公里範圍，大致趨向廣東沿岸至海南島一帶，但其強度及路徑仍然存在變數，預告將於晚上7時發出一號風球。局方稱，由於該系統環流較為廣闊，與其相關的雨帶將為澳門帶來不穩定天氣，明日（30日）後期開始風勢有所增強，有大驟雨及雷暴，會密切留意其最新動態，請市民留意最新天氣資訊。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



港天文台：7月1日以熱帶風暴級進入港400公里範圍

本港天文台下午更新熱帶氣旋路徑資訊，熱帶低氣壓將在周五（7月1日）進入本港400公里範圍，同日已升級成熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時65公里，翌日最高持續風速稍增強至每小時85公里，但仍維持熱帶風暴強度，在湛江市一帶登陸。天文台亦修訂七一天氣預測，料當日有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會大致移向廣東西部沿岸一帶，本港在星期五及周末期間有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

▼美國全球預報系統GFS預測▼



天文台今日中午12時30分曾發出特別天氣提示，指南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，與香港保持超過800公里的距離。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日進入本港800公里範圍，該熱帶低氣壓會在未來兩三日大致移向廣東西部至海南島一帶。本港明日（30日）風勢會逐漸增強及驟雨增多，7月1日風勢頗大及有狂風驟雨，提醒市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台預測明日驟雨漸轉頻密及有狂風雷暴，氣溫介乎27至31度。吹和緩至清勁東風，明日稍後離岸及高地吹強風、海有湧浪，展望隨後兩三日有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪，星期五吹強風，周末期間雨勢有時頗大。