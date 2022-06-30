暹芭風球．最新｜天文台午夜前改發三號風球　是否掛八號有待分析

熱帶風暴暹芭逐步逼近，天文台昨晚（29日）發出今年首個一號風球，料暹芭會在未來一兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸吹強風，其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴，今個長周末持續迎來惡劣天氣。

天文台表示，過去數小時，暹芭繼續向偏北方向移動，與其相關的外圍雨帶正影響本港。按照現時預測路徑，隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸並稍為增強，本地風勢會在今晚逐漸增強，天文台會在午夜前改發三號強風信號。



【18:55】天文台高級科學主任張冰表示，七一天氣會進一步轉差，吹強風，高地風力更大，有狂風驟雨。他又表示，暫時未有足夠資料分析會否轉發八號烈風或暴風信號，相信「暹芭」明晚至後天最接近本港，到時強度和實際路徑才會較明朗。

【18:50】一號戒備信號現正生效。天文台預計，在下午7時，熱帶風暴暹芭集結在香港以南約630公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

過去數小時，暹芭繼續向偏北方向移動，與其相關的外圍雨帶正影響本港。按照現時預測路徑，隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸並稍為增強，本地風勢會在今晚逐漸增強，海面會有湧浪，天文台會在午夜前改發三號強風信號。

【16:55】天文台表示，熱帶風暴暹芭在下午5時預料集結在香港以南約650公里，將向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

天文台預測，暹芭會在未來一兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，料明日七一假期有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，高地間中吹強風，海有湧浪。按目前預測路徑，明日暹芭中心附近最高持續風速達每小時75公里，翌日再增強至每小時85公里，同日將在湛江市一帶登陸。

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