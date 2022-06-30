暹芭風球．最新｜天文台改發三號風球　黃色暴雨警告生效

熱帶風暴暹芭逐步逼近，天文台周三（29日）發出今年首個一號風球，料暹芭會在未來一兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸吹強風，其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴，今個長周末持續迎來惡劣天氣。

天文台周四（30日）晚上10時40分，改發三號風球，並指過去數小時，暹芭繼續向偏北方向移動，逐漸靠近廣東西部沿岸，本港風勢亦逐漸增強。

周五（1日）零時50分，天文台發出黃色暴雨警告。



【00:50】天文台發出黃色暴雨警告。

【00:15】天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，民政事務總署已設立一條24小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢有關消息。

【22:40】本地正受暹芭外圍雨帶影響，風勢逐漸增強。天文台於今晚10時40分改發三號強風信號。

天文台指，隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，本地風勢正逐漸增強，離岸及高地吹強風，三號強風信號會在明日（7月1日）中午前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。天文台會密切監察暹芭的動向。

由於海面有大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，橫瀾島及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時53及50公里，最高陣風分別為每小時59及60公里。

天文台預測，暹芭會於七月一日增強成為強烈熱帶風暴。按天氣預測報告，周五吹東風6至7級，離岸及高地間中8級，即達八號風球的烈風程度。本港直至7月2日周末仍會吹東南風5級，初時6級，高地達7級，即3號風球程度的強風。

【19:45】天文台表示，過去數小時，暹芭繼續向偏北方向移動，並有所增強。本港正受其外圍雨帶影響，離岸及高地亦間中吹強風。按照現時預測路徑，暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，本地風勢會逐漸增強，天文台會在今晚10時至午夜12時期間改發三號強風信號。

【18:55】天文台高級科學主任張冰表示，七一天氣會進一步轉差，吹強風，高地風力更大，有狂風驟雨。他又表示，暫時未有足夠資料分析會否轉發八號烈風或暴風信號，相信「暹芭」明晚至後天最接近本港，到時強度和實際路徑才會較明朗。

【18:50】一號戒備信號現正生效。天文台預計，在下午7時，熱帶風暴暹芭集結在香港以南約630公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

過去數小時，暹芭繼續向偏北方向移動，與其相關的外圍雨帶正影響本港。按照現時預測路徑，隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸並稍為增強，本地風勢會在今晚逐漸增強，海面會有湧浪，天文台會在午夜前改發三號強風信號。

【16:55】天文台表示，熱帶風暴暹芭在下午5時預料集結在香港以南約650公里，將向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

天文台預測，暹芭會在未來一兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，料明日七一假期有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，高地間中吹強風，海有湧浪。按目前預測路徑，明日暹芭中心附近最高持續風速達每小時75公里，翌日再增強至每小時85公里，同日將在湛江市一帶登陸。

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