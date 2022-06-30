暹芭風球．多圖｜打風下各區驟現雙彩虹　天文台拆解形成原因

風季開鑼，熱帶風暴「暹芭」增強及逼近廣東西部沿岸，令天文台發出今年首個一號戒備信號。不過今日（30日）早上在風雨驟來前，不少市民在各區目擊雙彩虹高掛晴空，更有市民拍攝到飛機穿越兩道彩虹之間的一刻。另外，昨日（29日）亦有市民在烏溪沙拍攝到彩虹貼近海平面的奇觀，有如彩虹懸浮在海上。



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熱帶風暴暹芭外圍雨帶襲港，令本港今日下午多雲，有狂風驟雨及雷暴。不過在今早約6時至7時期間，天氣未轉惡劣，仍可偶爾見到藍天白雲。在驟晴驟雨期間，不少市民在各區亦拍攝到雙彩虹，包括青衣、佐敦、長洲及沙田等，更有市民拍攝到飛機在兩道彩虹之間穿過。另外，昨日亦有市民拍攝到「海上彩虹」，彩虹貼近海平面，有如懸浮在海上。

各區驟現雙彩虹，根據天文台網頁解釋，當陽光經過水滴時會被折射、反射後再折射出來。而當在水滴內經過一次反射的光線，便形成常見的彩虹，即主虹；若光線在水滴內進行了兩次反射，便會產生第二道彩虹，即「霓」。

天文台指，由於每次反射均會損失一些光能量，故霓的光亮度亦較弱，另外霓的顏色次序與主虹是倒轉。天文台又表示，要看見彩虹大氣的水滴要充足，所以大部份都在驟晴驟雨時見到，或水氣較多的地方，如瀑布等。而市民如想拍攝彩虹的照片，則一般要背向太陽光。