暹芭風球．最新｜三號風球下午維持有狂風驟雨　澳門晚間或掛八號

強烈熱帶風暴暹芭在七一回歸日逐漸逼近，三號強風信號現正生效。天文台表示，三號風球會在下午5時前維持，隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

澳門地球物理暨氣象局則表示，今日下午至晚間改發八號風球的可能性屬中等，如暹芭採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。



▼6月30日熱帶氣旋暹芭在七一回歸前夕逼近▼



【12:00】天文台發出特別天氣提示，指暹芭的一道外圍強雨帶正從東面靠近本港，預料會在未來一兩小時為本港帶來狂風驟雨，呼籲市民提高警惕。

澳門氣象局︰最快晚間考慮是否需要發出八號風球

【11:53】澳門地球物理暨氣象局表示，強烈熱帶風暴暹芭向西北方向移動，大致趨向廣東西部，於今日晚間至明日（2日）早上最接近澳門。由於暹芭正逐漸增強，並有可能進一步發展為颱風，同時暹芭或採取較偏北路徑更接近澳門，屆時風力將可能達至八號風球風力下限，將視乎其發展及風力變化，在晚間至凌晨考慮是否需要發出八號風球。按目前預測，澳門在今晚至翌日改發八號風球的可能性為中等至較高。

澳門地球物理暨氣象局表示，當地今日晚間至翌日凌晨，發出八號風球機率為中等至較高。（澳門地球物理暨氣象局網頁圖片）

港天文台︰會否改發八號風球 視乎暹芭發展及本港風力變化

【11:45】三號強風信號現正生效。天文台表示，在正午12時，預料強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約410公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。在過去數小時，暹芭相關雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。

按照現時預測路徑，暹芭今日大部份時間與香港保持超過300公里距離，預計三號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時73及60公里，最高陣風分別為每小時84及80公里。

【11:00】三號強風信號現正生效。天文台表示，預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午11時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約430公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時76及68公里，最高陣風分別為每小時100及77公里。

【10:00】在上午10時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約440公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大，三號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70、68及55公里，最高陣風分別為每小時95、75及68公里。

天文台表示，本港今日吹偏東強風，離岸及高地間中吹烈風，多雲及有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。熱帶氣旋暹芭會在今明兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸吹強風，海有湧浪，其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。

澳門氣象局：改發八號風球機會中等

澳門地球物理暨氣象局今早表示，強烈熱帶風暴暹芭將向西北方向移動，大致趨向廣東西部至海南島一帶，料今日下午至晚間改發八號風球的可能性屬中等。由於預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，其強度及路徑未來仍存在較大變數，如暹芭採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。按澳門預測路徑，暹芭明日（2日）將升級成颱風。

由於未來數日正值天文大潮，澳門今日早上至中午內港一帶會出現輕微水浸，而在疊加風暴潮及持續降雨影響下，預測明日早上至中午內港一帶會出現約0.5米以下的水浸。

澳門地球物理暨氣象局預料，當地今日下午至晚間發出八號風球機率為中等。（澳門地球物理暨氣象局網頁圖片）

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