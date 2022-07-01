暹芭風球．最新｜三號風球下午5時前維持　改八號風球視風力變化

強烈熱帶風暴暹芭在七一回歸日逐漸逼近，三號強風信號現正生效。天文台表示，三號風球會在下午5時前維持，隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

澳門地球物理暨氣象局則表示，今日下午至晚間改發八號風球的可能性屬中等，如暹芭採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。



▼6月30日熱帶氣旋暹芭在七一回歸前夕逼近▼



【10:00】在上午10時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約440公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大，三號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70、68及55公里，最高陣風分別為每小時95、75及68公里。

天文台表示，本港今日吹偏東強風，離岸及高地間中吹烈風，多雲及有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。熱帶氣旋暹芭會在今明兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸吹強風，海有湧浪，其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。

澳門氣象局：改發八號風球機會中等

澳門地球物理暨氣象局表示，強烈熱帶風暴暹芭將向西北方向移動，大致趨向廣東西部至海南島一帶，料今日下午至晚間改發八號風球的可能性屬中等。由於預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，其強度及路徑未來仍存在較大變數，如暹芭採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。按澳門預測路徑，暹芭明日（2日）將升級成颱風。

由於未來數日正值天文大潮，澳門今日早上至中午內港一帶會出現輕微水浸，而在疊加風暴潮及持續降雨影響下，預測明日早上至中午內港一帶會出現約0.5米以下的水浸。

▼2021年10月13日 颱風圓規襲港 不少市民外出或追風▼

