暹芭風球．直播｜天文台改發8號風球　預料在周六早上5時前維持

強烈熱帶風暴暹芭在七一回歸日逐漸逼近，3號強風信號現正生效。天文台預計，暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強，考慮在今晚6時至9時改發八號烈風或暴風信號。

澳門地球物理暨氣象局則表示，今日下午至晚間改發8號風球的可能性屬中等，如暹芭採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。



▼7月1日 三號強風信號生效 各區大風大雨▼



【19:15】香港天文台表示，按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早（2日）最接近香港，在本港西南約300公里附近掠過。本港多處地區現正吹烈風，高地間中更達暴風程度。本地會逐漸由東風轉吹東南風，部分地區會變得當風。天文台又料，8號烈風或暴風信號會在明早5時前維持。

【19:10】香港天文台發出8號東南烈風或暴風信號。

【19:00】政府宣布，由於香港天文台即將發出八號熱帶氣旋警告信號，今日將不會發出強制檢測公告。在八號熱帶氣旋警告信號生效期間，所有流動採樣站和社區檢測中心均會關閉。

【18:51】澳門氣象局表示將於今晚9時30分改發8號東南風球。

【17:40】澳門氣象局表示將於今晚8時至11時考慮改發8號風球。

【17:15】黃色暴雨警告取消。

【17:10】天文台表示，預計今晚7時10分或以前發出八號烈風或暴風信號。

【16:46】民政事務總署指，「居安抗疫」熱線1833 019將會於八號熱帶氣旋警告信號發出後暫停服務，期間，來電人士可選擇留言或致電民政事務總署緊急事故協調中心（2572 8427）留下訊息，以便熱線於恢復運作後盡快作出跟進。如八號信號在不遲於晚上八時取消，熱線將於當日盡快恢復服務；否則，熱線將於翌晨七時或八號信號取消後約兩小時恢復運作（以兩者較遲者為準）。

【16:45】天文台表示在下午5時，暹芭集結在香港之西南偏南約370公里，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70及54公里，最高陣風分別為每小時81及68公里。

天文台指，按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過。預計暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強，天文台會考慮在今晚6時至9時改發八號烈風或暴風信號。

天文台同時更新九天天氣預報，料明日（2日）有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有非常大浪至巨浪及有湧浪，初時風勢達8級烈風程度，離岸及高地間中更吹9級風。

【16:30】教育局指，由於香港天文台會考慮在今晚六時至九時發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:21】旅發局表示由於 3號強風信號仍然生效，原訂今晚8 時舉行的「幻彩詠香江」特別版之「維港光影匯演」將會暫停。

【15:15】天文台再發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【14:45】天文台表示，在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過，預計暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強，天文台會考慮在今晚6時至9時改發8號烈風或暴風信號。

在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70及62公里，最高陣風分別為每小時81及75公里。

在下午3時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港之西南偏南約390公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

【14:30】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【13:45】三號強風信號現正生效。天文台表示，過去數小時暹芭繼續向西北移動，其相關雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。

按照現時預測路徑，暹芭今日大部份時間與香港保持超過300公里距離，預計三號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發8號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時76及70公里，最高陣風分別為每小時95及95公里。

▼6月30日熱帶氣旋暹芭在七一回歸前夕逼近▼



【12:00】天文台發出特別天氣提示，指暹芭的一道外圍強雨帶正從東面靠近本港，預料會在未來一兩小時為本港帶來狂風驟雨，呼籲市民提高警惕。

澳門氣象局︰最快晚間考慮是否需要發出八號風球

【11:53】澳門地球物理暨氣象局表示，強烈熱帶風暴暹芭向西北方向移動，大致趨向廣東西部，於今日晚間至明日（2日）早上最接近澳門。由於暹芭正逐漸增強，並有可能進一步發展為颱風，同時暹芭或採取較偏北路徑更接近澳門，屆時風力將可能達至八號風球風力下限，將視乎其發展及風力變化，在晚間至凌晨考慮是否需要發出八號風球。按目前預測，澳門在今晚至翌日凌晨改發八號風球的可能性為中等至較高。

澳門地球物理暨氣象局表示，當地今日晚間至翌日凌晨，發出八號風球機率為中等至較高。（澳門地球物理暨氣象局網頁圖片）

港天文台︰會否改發八號風球 視乎暹芭發展及本港風力變化

【11:45】三號強風信號現正生效。天文台表示，在正午12時，預料強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約410公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。在過去數小時，暹芭相關雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。

按照現時預測路徑，暹芭今日大部份時間與香港保持超過300公里距離，預計三號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時73及60公里，最高陣風分別為每小時84及80公里。

【11:00】三號強風信號現正生效。天文台表示，預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午11時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約430公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時76及68公里，最高陣風分別為每小時100及77公里。

【10:00】在上午10時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約440公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大，三號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70、68及55公里，最高陣風分別為每小時95、75及68公里。

天文台表示，本港今日吹偏東強風，離岸及高地間中吹烈風，多雲及有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。熱帶氣旋暹芭會在今明兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸吹強風，海有湧浪，其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。

澳門氣象局：改發八號風球機會中等

澳門地球物理暨氣象局今早表示，強烈熱帶風暴暹芭將向西北方向移動，大致趨向廣東西部至海南島一帶，料今日下午至晚間改發八號風球的可能性屬中等。由於預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，其強度及路徑未來仍存在較大變數，如暹芭採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。按澳門預測路徑，暹芭明日（2日）將升級成颱風。

由於未來數日正值天文大潮，澳門今日早上至中午內港一帶會出現輕微水浸，而在疊加風暴潮及持續降雨影響下，預測明日早上至中午內港一帶會出現約0.5米以下的水浸。

澳門地球物理暨氣象局預料，當地今日下午至晚間發出八號風球機率為中等。（澳門地球物理暨氣象局網頁圖片）

▼6月30日熱帶氣旋暹芭襲港 有市民仍到石澳滑浪▼



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▼2021年10月13日 颱風圓規襲港 不少市民外出或追風▼

