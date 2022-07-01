暹芭風球．直播｜天文台：8號風球於中午前維持　所有日校停課

強烈熱帶風暴暹芭在七一回歸日逐漸逼近，天文台在7月1日晚上改發8號風球，是回歸25年來首次8號風球在7月1日發出。



暹芭今早（2日）會在本港西南掠過，距離維持約300公里附近，天文台指按照最新預測，暹芭會採取較先前偏東的路徑，其烈風區將會持續影響珠江口一段時間。與暹芭相關的雨帶將繼續為本港間中帶來大驟雨及猛烈陣風，8號風球將於中午前維持。



7月2日凌晨熱帶氣旋逼近香港西南約300公里。（天文台圖片）

7月2日打風報道

【06:00】司法機構宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，今日所有法院和審裁處的聆訊（包括律師認許申請）會延期。

原定於今日出庭而受八號熱帶氣旋警告信號影響的人士，除非已另行得到通知，否則須於下一個工作天（7月4日）早上9時30分到達法庭。

【05:58】入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。

【05:35】社會福利署宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，所有社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，通常於星期六運作的單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

【05:20】教育局宣佈，由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，所有日校今日停課。

【05:00】政府宣佈，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心將不會開放，並暫停疫苗接種服務。接種中心將於八號熱帶氣旋警告信號取消三小時後重新開放並恢復疫苗接種服務，直至正常服務時間結束。

暹芭風球｜所有社區疫苗接種中心不開放 預約將自動延期

【03:45】天文台表示，暹芭今早會在本港西南掠過，距離維持約300公里附近。按照最新預測路徑，暹芭會採取較先前偏東的路徑，其烈風區將會持續影響珠江口一段時間。與暹芭相關的雨帶將繼續為本港間中帶來大驟雨及猛烈陣風。八號烈風或暴風信號將於中午前維持。

【02:40】政府公布，民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，共有81人入住。

截至今日凌晨2時，政府1823電話中心收到20宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告；醫院管理局表示，截至今日凌晨0時30分，一名市民在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

【01:00】澳門氣象局指暹芭預料將進一步增強為颱風，並向西北方向移動，大致趨向廣東西岸，預計早上最接近澳門。受暹芭的環流及雨帶影響，預料今日本澳天氣不穩定，間中有大驟雨及有雷暴，風力達6-8級及有陣風。

局方續指，由於今日正值天文大潮，在疊加風暴潮及持續降雨的影響下，預測早上7時至下午3時內港一帶會出現約0.5米至1.0米水浸，已發出黃色風暴潮警告。

【00:45】天文台表示，按照現時預測路徑，暹芭會在今早最接近香港，在本港西南約300公里附近掠過，與暹芭相關的雨帶會間中為本港帶來大驟雨及猛烈陣風。本港多處地區現正吹烈風，高地間中更達暴風程度；本地會逐漸由東風轉吹東南風，部分地區會變得當風。八號烈風或暴風信號會在今早5時前維持，市民早上出門前請留意最新天氣報告。

【00:30】天文台表示，7月1日晚上10時31分至11時30分於各區錄得的風速顯示，昂坪最高持續風速達到107公里/小時，屬暴風(10-11級風)，最高陣風則達138公里/小時。

風力達烈風 (8-9 級 風 )的如下：長洲泳灘為74公里/小時；長洲達73公里/小時；大老山達72公里/小時；塔門達72公里/小時；大美督達68公里/小時。

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7月1日打風報道

【23:14】強烈熱帶風暴暹芭接近本港，天文台於今日（1日）晚上7時10分發出今年首個8號風球。今早宣誓就任的政務司司長陳國基，晚上視察設於保安局的緊急事故監察及支援中心，聽取相關部門匯報暹芭的最新情況和中心的全面部署。他讚揚緊急監援中心發揮專業高效的精神，保障市民生命財產，確保市面安全有序運作，並表達由衷的感謝。

政務司司長陳國基到訪設於保安局的緊急事故監察及支援中心，聽取相關部門匯報暹芭的最新情況和中心的全面部署。（陳國基Facebook）

【22:54】暹芭風球來襲，本港由今（1日）傍晚起懸掛八號東南烈風或暴風信號。《香港01》記者晚上到水浸黑點鯉魚門視察，大部分商舗已落閘關門，現場感受風勢並不強烈，岸邊有沙包堆積，增設鐵欄。食環署及渠務署職員分別到場巡邏，視察有否出現海水倒灌、水浸情況。

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【22:32】天文台今晚（1日）7時宣布改發8號風球，民政事務總署表示，會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。當局表示，至目前為止，各區共開放25個臨時庇護中心，共有38人入住。

社會福利署亦宣布，通常於星期日及公眾假期運作的轄下福利服務單位、提供課餘託管服務的中心及長者服務中心，已暫停開放。衞生署亦表示，所有通常於星期日及公眾假期運作的衞生署診所均會關閉。

【22:23】杏花邨海旁愈夜愈大浪，十次海浪拍岸時，有五次都有海浪「爆」上岸，有穿了雨衣的追風市民，特別走近岸邊，感受海岸拍向身。

一批民安隊更特別到來，勸喻觀浪市民遠離海邊，並用電筒照向防波堤石頭，看看是否有人站在「最前線」觀浪。

【22:05】將於明日（2日）向公眾開放的香港故宮文化博物館公布，因應今天不穩定天氣，館方建議已預約於明日入場參觀的持票人士留意以下安排：

8號或以上熱帶氣旋警告信號：

• 如8號警告信號在博物館開館時間（即早上10時）前兩小時懸掛或仍然懸掛，博物館將不會於原定時間開放。若警告信號於稍後時間取消，博物館將會在信號取消三小時內開放。若警告信號取消時間距離博物館閉館時間不足四小時，博物館將不會開放。

• 以7月2日為例，博物館在星期六的閉館時間為晚上8時，如8號警告信號於下午4時前仍未取消，博物館將不會開放。

• 如8號警告信號在開館後才懸掛，博物館將會即時關閉。

王先生特意從元朗駕車來杏花邨追風。（廖雁雄攝）

【21:30】澳門氣象局也發出8號風球。

【20:30】八號風球已懸掛逾一小時，杏花邨的風力明顯較尖沙咀海旁強烈，據風速計所示，最高風速高逾每小時30公里；海面不時捲起湧浪，並有大浪拍打上岸。

仍有不少杏花邨居民在晚飯後到海傍散步，順道觀浪。有居民則提到，居於杏花邨多年，經歷多次打風，現時的海浪仍算「好弱」，不過見有浪拍打上岸，打算再散步便回家。

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【20:30】七一回歸25周年傍晚，香港迎來首個由強烈熱帶風暴暹芭帶來的8號風球。天文台今日（1日）晚上7時10分正式懸掛八號風球。尖沙咀天星碼頭一帶風力明顯增強，文化中心海旁位置亦有數名「追風者」觀浪。市民林先生表示，幾年前開始追風，尤愛觀浪，從中感受大自然威力，他指會重視安全，表明只會停留片刻，八號風球生效後便會乘車回家。

【19:53】強烈熱帶風暴「暹芭」逼近，天文台今日（1日）發出今年首個8號風球。天文台在暹芭生成時，預計僅達熱帶風暴級別，不過最後卻「大跌眼镜」，料明日（2日）增強為颱風。天文台解釋有兩因素令暹芭發展超預期，指出現時南海北部水溫高，以及垂直風切變弱，亦有利暹芭增強。



天文台前助理台長梁榮武表示，由於暹芭的雨帶集中在中心，今早與本港距離較遠，故影響不大；隨着暹芭愈來愈近，故本港開始「橫雨橫雨」。至於暹芭增強程度不似預期，梁同樣指由於現時南海溫度夠，有條件讓暹芭增強。

▼7月1日 三號強風信號生效 各區大風大雨▼



【19:15】香港天文台表示，按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早（2日）最接近香港，在本港西南約300公里附近掠過。本港多處地區現正吹烈風，高地間中更達暴風程度。本地會逐漸由東風轉吹東南風，部分地區會變得當風。天文台又料，8號烈風或暴風信號會在明早5時前維持。

【19:10】香港天文台發出8號東南烈風或暴風信號。

【19:00】政府宣布，由於香港天文台即將發出八號熱帶氣旋警告信號，今日將不會發出強制檢測公告。在八號熱帶氣旋警告信號生效期間，所有流動採樣站和社區檢測中心均會關閉。

【18:51】澳門氣象局表示將於今晚9時30分改發8號東南風球。

【18:35】強烈熱帶風暴暹芭七一襲港，天文台料晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號。極端天氣下，外賣平台料將暫停，市民留在家記緊備足糧食。Foodpanda宣布，因八號風球現正生效，將暫停外賣送遞服務，直至降至三號強風信號。

另一外賣平台Deliveroo亦在Facebook宣布，八號颱風信號下暫停送餐服務。

【17:40】澳門氣象局表示將於今晚8時至11時考慮改發8號風球。

【17:15】黃色暴雨警告取消。

【17:10】天文台表示，預計今晚7時10分或以前發出八號烈風或暴風信號。

【16:46】民政事務總署指，「居安抗疫」熱線1833 019將會於八號熱帶氣旋警告信號發出後暫停服務，期間，來電人士可選擇留言或致電民政事務總署緊急事故協調中心（2572 8427）留下訊息，以便熱線於恢復運作後盡快作出跟進。如八號信號在不遲於晚上八時取消，熱線將於當日盡快恢復服務；否則，熱線將於翌晨七時或八號信號取消後約兩小時恢復運作（以兩者較遲者為準）。

【16:45】天文台表示在下午5時，暹芭集結在香港之西南偏南約370公里，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70及54公里，最高陣風分別為每小時81及68公里。

天文台指，按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過。預計暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強，天文台會考慮在今晚6時至9時改發八號烈風或暴風信號。

天文台同時更新九天天氣預報，料明日（2日）有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有非常大浪至巨浪及有湧浪，初時風勢達8級烈風程度，離岸及高地間中更吹9級風。

【16:30】教育局指，由於香港天文台會考慮在今晚六時至九時發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:21】旅發局表示由於 3號強風信號仍然生效，原訂今晚8 時舉行的「幻彩詠香江」特別版之「維港光影匯演」將會暫停。

【15:15】天文台再發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【13:07】今（1日）午1時17分，馬料水天橋近吐露港公路一個10米乘10米、慶祝回歸周年的大花牌被風吹塌，橫塌天橋一段路面，阻塞交通，消防接報到場，證實無人受傷，同時清理現場雜物。

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【14:59】今（1日）晨6時39分，大圍顯徑邨停車場外的一棵大樹不堪狂風驟雨吹襲，轟然倒下，壓中一輛的士車頂，消防接報到場，將大樹鋸斷樹幹，移至路旁，事件中無人受傷。

▼7月1日 三號風球下泳客清水灣二灘玩浪▼



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【14:45】天文台表示，在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過，預計暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強，天文台會考慮在今晚6時至9時改發8號烈風或暴風信號。

在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70及62公里，最高陣風分別為每小時81及75公里。

在下午3時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港之西南偏南約390公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

【14:30】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【13:45】三號強風信號現正生效。天文台表示，過去數小時暹芭繼續向西北移動，其相關雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。

按照現時預測路徑，暹芭今日大部份時間與香港保持超過300公里距離，預計三號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發8號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時76及70公里，最高陣風分別為每小時95及95公里。

▼6月30日熱帶氣旋暹芭在七一回歸前夕逼近▼



【12:00】天文台發出特別天氣提示，指暹芭的一道外圍強雨帶正從東面靠近本港，預料會在未來一兩小時為本港帶來狂風驟雨，呼籲市民提高警惕。

澳門氣象局︰最快晚間考慮是否需要發出八號風球

【11:53】澳門地球物理暨氣象局表示，強烈熱帶風暴暹芭向西北方向移動，大致趨向廣東西部，於今日晚間至明日（2日）早上最接近澳門。由於暹芭正逐漸增強，並有可能進一步發展為颱風，同時暹芭或採取較偏北路徑更接近澳門，屆時風力將可能達至八號風球風力下限，將視乎其發展及風力變化，在晚間至凌晨考慮是否需要發出八號風球。按目前預測，澳門在今晚至翌日凌晨改發八號風球的可能性為中等至較高。

澳門地球物理暨氣象局表示，當地今日晚間至翌日凌晨，發出八號風球機率為中等至較高。（澳門地球物理暨氣象局網頁圖片）

港天文台︰會否改發八號風球 視乎暹芭發展及本港風力變化

【11:45】三號強風信號現正生效。天文台表示，在正午12時，預料強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約410公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。在過去數小時，暹芭相關雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。

按照現時預測路徑，暹芭今日大部份時間與香港保持超過300公里距離，預計三號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

在過去一小時，橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時73及60公里，最高陣風分別為每小時84及80公里。

【11:00】三號強風信號現正生效。天文台表示，預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午11時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約430公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時76及68公里，最高陣風分別為每小時100及77公里。

【10:00】在上午10時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約440公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大，三號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70、68及55公里，最高陣風分別為每小時95、75及68公里。

天文台表示，本港今日吹偏東強風，離岸及高地間中吹烈風，多雲及有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。熱帶氣旋暹芭會在今明兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸吹強風，海有湧浪，其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。

澳門氣象局：改發八號風球機會中等

澳門地球物理暨氣象局今早表示，強烈熱帶風暴暹芭將向西北方向移動，大致趨向廣東西部至海南島一帶，料今日下午至晚間改發八號風球的可能性屬中等。由於預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，其強度及路徑未來仍存在較大變數，如暹芭採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。按澳門預測路徑，暹芭明日（2日）將升級成颱風。

由於未來數日正值天文大潮，澳門今日早上至中午內港一帶會出現輕微水浸，而在疊加風暴潮及持續降雨影響下，預測明日早上至中午內港一帶會出現約0.5米以下的水浸。

澳門地球物理暨氣象局預料，當地今日下午至晚間發出八號風球機率為中等。（澳門地球物理暨氣象局網頁圖片）

▼6月30日熱帶氣旋暹芭襲港 有市民仍到石澳滑浪▼



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▼2021年10月13日 颱風圓規襲港 不少市民外出或追風▼

