暹芭風球．交通消息｜九巴龍運各線10時開尾班車　通宵路線全停

強烈熱帶風暴暹芭在七一回歸日逐漸逼近珠江口一帶，天文台晚上7時10分發出8號風球。今日起一連三日長假期，相信不少市民已計劃外出，惟天氣不似預期。《香港01》將持續更新在8號風球生效前後，各種公共交通工具的最新安排。

港鐵表示，8號風球期間將維持列車和輕鐵服務，港鐵巴士則在8號風球發出3小時後暫停。至於新渡輪及天星小輪，多條航線則即將停航或已停航。



【20:14】九巴龍運公布，九巴及龍運日間路線，除S1及S64線維持有限度服務外，其餘日間路線將於晚上10時陸續開出尾班車後停駛。另外，九巴及龍運所有通宵路線是晚將會暫停服務。

【19:52】城巴新巴公布，除城巴 S1 號線提供有限度服務外，所有日間路線於晚上8時起將陸續停止服務。

▼7月1日 三號風球下泳客清水灣二灘玩浪▼



+ 30

【19:11】港鐵表示，天文台改發八號熱帶氣旋警告信號，現時繼續維持公眾假期嘅行車時間表，各綫班次如下：

【18:45】港九小輪表示，受強烈熱帶風暴暹芭影響，多條航線將陸續停航，其中往返南丫島索罟灣航線已停航；中環至坪洲、中環至南丫島榕樹灣航線則於晚上7時半開出尾班船。

資料由港九小輪提供

【18:25】九巴及龍運巴士表示，現時巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知。

【18:23】天星小輪表示，受熱帶風暴暹芭影響，來往「尖沙咀至中環」和「尖沙咀至灣仔」航線尾班船，將於晚上7時半開出。

．尖沙咀-中環航線

尖沙咀往中環 19:30

中環往尖沙咀 19:30



．尖沙咀-灣仔航線

尖沙咀往灣仔 19:30

灣仔往尖沙咀 19:30



【17:50】新渡輪表示，隨強烈熱帶風暴暹芭迫近香港，新渡輪中環至長洲、中環至梅窩航線即將暫停服務，復航時間有待另行通知。

新渡輪表示，在服務尚未恢復前，呼籲乘客避免在碼頭外等候。乘客可致電新渡輪顧客服務電話專線2131 8181收聽最新航班錄音訊息，或登入新渡輪網頁或「新渡輪」手機應用程式查閱最新航班安排。

（資料由新渡輪提供）

港鐵︰8號風球懸掛後鐵路服務會維持 港鐵巴士則於3小時後暫停

【17:32】天文台預計稍後時間改發8號烈風或暴風信號，港鐵列車和輕鐵服務將會繼續維持公眾假期的正常班次，直至晚上收車。

在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務。隨著風暴接近本港，服務班次或會逐步減少。港鐵巴士會維持公眾假期的正常班次，但將在8號烈風或暴風信號發出3小時後暫停服務。

若天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號，或以上颱風信號時，港鐵基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵的服務。

新渡輪︰橫水渡尾班船提早開出 預告或於掛8號風球前後短時間全面停航

【16:25】新渡輪表示，受熱帶風暴暹芭影響，新渡輪橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡最後開出的航班為梅窩開往坪洲，開出時間為下午5時30分。

同時，由於天氣及海面情況瞬息萬變，為乘客安全著想，新渡輪或需要在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。新渡輪呼籲市民，尤其離島居民，請密切留意最新天氣消息及有關渡輪服務安排的傳媒報導，以免因渡輪停航而引致不便，而復航安排將會另行通知。

（資料由新渡輪提供）

▼7月1日 三號強風信號生效 各區大風大雨▼



▼6月30日熱帶氣旋暹芭在七一回歸前夕逼近▼

