連日高溫打入歷來最熱20大　天文台料酷熱持續　周日起熱足6日

本港近日天氣熱辣辣，連續兩日氣溫接連刷新今年最高溫紀錄。昨日（12日）天文台錄得最高氣溫35.2度，不但成為有紀錄以來排第六的最熱7月天，亦打入歷來最高溫排行榜20大，與1976年所創的紀錄同列第15位。

天文台預測，高空反氣旋會在本周餘下時間及下周，持續為華南帶來大致晴朗及酷熱天氣，預料現時位於呂宋一帶的雲團會在本周後期靠近廣東沿岸，並為該區帶來幾陣驟雨。根據九天天氣預測，天文台料周日（17日）起連續六日酷熱，市區最高氣溫徘徊攝氏33至34度，市民要慎防中暑。



▼7月11日 天晴酷熱氣溫創今年新高▼



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正午市區錄33.5度

近日天氣酷熱，天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來晴朗酷熱的天氣。今日（13日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。截至中午12時，天文台錄得最高33.5度，上水及元朗則高見逾35度。酷熱天氣警告自7月9日生效以來，已持續近100小時。

另外，昨日天文台錄得最高氣溫35.2度，打破今年最高氣溫紀錄，而且亦成為有紀錄以來第六熱7月，而最熱的7月則為1968年錄得的35.7度。昨日高溫亦打入歷來最熱排行榜20大，與1976年同列第15位。歷來最熱的紀錄，則為2017年錄得的36.6度。

下周三DSE放榜日料最高34度

天文台預測今日天晴，下午酷熱，吹輕微至和緩東至東南風。展望明日（14日）大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，氣溫介乎28至34度。周五（15日）及周六（16日）有幾陣驟雨，令天氣稍稍降溫，料兩日氣溫介乎28至32度。

不過由周日（17日）起，天文台預料連續六日天晴酷熱，下周三（20日）中學文憑試放榜日，氣溫更升至最高34度，市民外出要做好防曬及多補充水分。

▼7月12日 酷熱天氣警告仍然生效▼



▼6月27日酷熱天氣警告生效 部分新界地區升溫至34度▼

