天文台料8月前持續酷熱　今午跑馬地37.6度　連續13個熱夜平紀錄

酷熱天氣停不了，天文台預測，在8月前本港持續出現酷熱天氣，天文台預料今日（22日）起，連續四日市區氣溫達35度。至於明日（23日）為二十四節氣的大暑，下午時份，上水及打鼓嶺預料升溫至37度。

天文台表示，截至昨晚，本港已經連續13個熱夜，即當日最低溫度達28度。本月連續出現熱夜日數，與2020年一樣，為有記錄以來最長。天文台預計下周仍然天晴酷熱，酷熱天氣或會再延續一段時間。



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截至下午1時，天文台於市區錄得最高氣溫34.1度，預計今日最高可達35度。根據天文台的九天天氣預報，副熱帶高壓脊會在周末及下周帶來持續酷熱及晴朗的天氣，由今日起的一連四天，即直至下周一（25日），最高氣溫都可高達35度。

天文台九天天氣預報（天文台網頁截圖）

而天文台昨日(21日)亦錄得35.2度高溫，平今年最熱紀錄。若天文台預報的高溫天氣持續，即香港有機會出現連續5天錄得35度以上高溫，屆時將刷新連續錄高溫的日數紀錄。

下午時份跑馬地達37.6度。（天文台網頁截圖）

周六大暑上水及打鼓嶺料升溫至37度

另外，明日便是大暑，根據天文台的自動分區天氣預測，下午2時的上水及打鼓嶺，將高達37度，直到下午5時才回落至36度。

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天文台又指，截至昨日，本港已經連續渡過13個熱夜，即最低氣溫28度，與2020年一樣為有記錄以來最長，提醒市民多喝水，小心中暑。