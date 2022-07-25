酷熱天氣警告生效238小時　天文台料下月初一兩陣雨惟仍熱辣辣

踏入炎炎夏日，天文台昨日（24日）錄得36.1度，為1884年有紀錄以來，138年來最高溫的7月天；上水更高達39度，為該氣象站2004年設立以來，第二度錄得超過38度高溫。酷熱天氣警告一直生效，截至今（25日）中午12時，已持續生效238個小時15分鐘，繼續挑戰紀錄。



天文台預料，本週餘下時間至下週初持續酷熱晴朗。未來兩三日市區最高氣溫達35度或以上，新界再高兩三度。直至下月初將有一兩陣驟雨，最高氣溫才稍微下降至33度。



▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



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天文台預料未來兩日（26日及27日）繼續酷熱，氣溫最高仍可達35度。（網頁截圖）

未來兩日繼續35度高溫 下周有一兩陣驟雨

天文台預測，受副熱帶高壓脊支配，華南普遍晴朗，吹輕微至和緩西南風；展望七月餘下時間持續酷熱晴朗。

根據天文台九日天氣預報，未來兩日繼續酷熱，氣溫最高仍可達35度；其後的日子則徘徊在最高33至34度。直至下周五（29日）起，局部地區有驟雨亦稍為降溫，不過最高仍預料達34度；直至下周一起（1日），部份時間有陽光及有一兩陣驟雨，最高氣溫才稍為下降至33度。

天文台預料下午2時，上水及石崗氣溫高達39度。（網頁截圖）

料下午2時上水及石崗達39度 打鼓嶺有38度

本港今日未踏入正午已相當炎熱，天文台在多區錄得高溫，新界及離島有部份地區氣溫已突破35度。其中橫瀾島最熱錄得36.9度，打鼓嶺、大美督、元朗公園及濕地公園分別錄得36.5度、36.4度、35.4及35.1度；除了高地外，其他地區普遍達32至34度。

此外，天文台自動分區天氣預報顯示，今日下午2時至3時，本港氣溫達至最高，上水及石崗將高見39度，至於打鼓嶺亦高達38度，沙田、大埔及赤鱲角亦見37度，其他地區則普遍達34至36度。

酷熱天氣警告逾持續生效238小時 兩日後突破第三長紀錄

本次熱浪已持續10日，天文台本月15日下午1時45分發出酷熱天氣警告，截至今日正午12時正，共持續生效238小時15分，相比2007年7月24日至8月5日的紀錄，尚欠47小時55分鐘；亦即熱浪再持續2日，將突破第三長的紀錄。

歷年最長的酷熱天氣警告，是2020年7月11日至7月30日，前後20日，生效長達467小時。天文台暫預測直至下月3日，最高氣溫達33度或以上，即熱浪會持續至少多9日，挑戰「最長命」酷熱天氣警告。

持續炎熱的天氣，亦不斷打破本港氣溫紀錄，天文台昨日錄得36.1度，為1884年有紀錄以來最高，相比1968年錄得的35.7度再高0.4度。天文台網頁顯示，總部過去只有5年，錄得36度或以上高溫，因此昨日是1884年亦是有紀錄以來最熱的7月天。

▼7月14日黃昏全港「火燒雲」▼

