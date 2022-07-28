天氣酷熱　大尾督錄得攝氏36度、多區逾34度　下週中後期有雨降溫

本港天氣持續炎熱，酷熱天氣警告至今日（28日）上午11時，已生效超過309小時，成為2000年以來持續生效時間第三長的酷熱天氣警告。至今早11時半，大尾督最高氣溫錄得攝氏36度，屬全港最熱；多區最高氣溫高逾攝氏34度，包括大埔、濕地公園、元朗公園、觀塘等。



天文台預料，本週餘下時間至下週初天氣持續酷熱，最高氣溫仍達攝氏34度；至下週中後期有驟雨及雷暴，最高氣溫回落至攝氏31度。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日大致移向東海並逐漸增強。



▼7月27日 酷熱天氣警告生效第13日▼



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



+ 3

大尾督最高氣溫達攝氏36度

據天文台報告，本港今日氣溫介乎攝氏28至34度，酷熱天氣仍然生效，市民應慎防中暑，多補充水分。至今早11時半，大尾督最高氣溫錄得攝氏36度，屬全港最熱；有多區最高氣溫高逾攝氏34度或以上，包括大埔、濕地公園、元朗公園、沙田、跑馬地、觀塘等。

香港九天天氣預報（天文台網站截圖）

天氣持續酷熱至下週初

天文台預料，因高空反氣旋，本週餘下時間至下週一，大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，最高氣溫仍達攝氏34度。至下週二，本港短暫時間有陽光及有幾陣驟雨，最高氣溫稍為回落至攝氏33度，其後在下週三進一步回落至攝氏32度。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



+ 8

下週中後期有驟雨及雷暴

但隨著高空反氣旋減弱，並受高空擾動影響，至下週中後期有驟雨及雷暴。下週四至週六，氣溫介乎攝氏27至31度，每日大致多雲及有驟雨，部份日子局部地區有雷暴。

另外，天文台亦預測，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日，大致移向東海並逐漸增強。

▼7月25日 中環工友酷熱天氣警告下持續爆汗工作▼

