天氣酷熱　市區最高錄35.3度、上水達38.1度　下週中後期有雨降溫

本港天氣持續炎熱，酷熱天氣警告至今日（28日）上午11時，已生效超過309小時，成為2000年以來持續生效時間第三長的酷熱天氣警告。截至下午4時，天文台錄得市區最高氣溫達35.3度，上水更達38.1度，沙田亦達37.2度。

天文台預料，本週餘下時間至下週初天氣持續酷熱，最高氣溫仍達攝氏34度；至下週中後期有驟雨及雷暴，最高氣溫回落至攝氏31度。



天文台預測位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日，大致移向東海並逐漸增強。內地中央氣象台料未來10天，南海及西北太平洋熱带擾動趨活躍，可能有1至2個颱風生成，為東南部海區帶來風雨影響。



▼7月27日 酷熱天氣警告生效第13日▼



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



+ 3

大尾督最高氣溫達攝氏36度

據天文台報告，本港今日氣溫介乎攝氏28至34度，酷熱天氣仍然生效，市民應慎防中暑，多補充水分。至今早11時半，大尾督最高氣溫錄得攝氏36度，屬全港最熱；有多區最高氣溫高逾攝氏34度或以上，包括大埔、濕地公園、元朗公園、沙田、跑馬地、觀塘等。

香港九天天氣預報（天文台網站截圖）

天氣持續酷熱至下週初

天文台預料，因高空反氣旋，本週餘下時間至下週一，大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，最高氣溫仍達攝氏34度。至下週二，本港短暫時間有陽光及有幾陣驟雨，最高氣溫稍為回落至攝氏33度，其後在下週三進一步回落至攝氏32度。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



+ 8

下週中後期有驟雨及雷暴

但隨著高空反氣旋減弱，並受高空擾動影響，至下週中後期有驟雨及雷暴。下週四至週六，氣溫介乎攝氏27至31度，每日大致多雲及有驟雨，部份日子局部地區有雷暴。

天文台亦預測，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日，大致移向東海並逐漸增強。

內地中央氣象台預測未來10天，南海及西北太平洋熱带擾動趨活躍，可能有1至2個颱風生成，為東南部海區帶來風雨影響。

▼7月25日 中環工友酷熱天氣警告下持續爆汗工作▼

