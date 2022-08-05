放lunch注意｜雷雨區殺到　天文台今日第二度發出黃色暴雨警告

踏入8月，本港天氣不穩。天文台繼今早（5日）一度發出黃色暴雨警告後，天文台於下午1時5分再度發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。



天文台在今日第二度發出黃雨前約半小時，曾發出特別天氣提示，預告雷雨區將至。根據雷達圖像，該雷雨區雨量最高達每小時30至50毫米，即可達黃色暴雨至紅色暴雨警告信號雨量程度。參考天文台兩小時降雨預報，料雷雨區下午1時許「殺到」，將覆蓋全港，青衣、荃灣、屯門及天水圍等最大雨，雨量每半小時達10毫米。



▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



+ 3

天文台網頁截圖

天文台於12時40分另發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。天文台又指，一個廣闊低壓區正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測本港下午及今晚大致多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁偏南風。

參考天文台兩小時降雨預報，料雷雨區下午1時許「殺到」，將覆蓋全港，西貢、青衣、荃灣、屯門及天水圍等最大雨，雨量每半小時達10毫米。

根據雷達圖像，該雷雨區雨量最高達每小時30至50毫米，即達黃色暴雨至紅色暴雨警告信號雨量程度。（天文台網頁圖片）

▼8月4日 一號戒備信號一度生效▼

