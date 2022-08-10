木蘭風球｜外圍雨帶襲港　天文台發特別提示：離島雨量達黑雨水平

俗語有云「打風不成三日雨」，熱帶風暴「木蘭」今午登陸後，外圍雨帶仍影響珠江口一帶。天文台晚上8時40分發出提示，未來兩三小時本港有大驟雨，提醒市民警惕。半小時後，天文台公布離島區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，即屬黑色暴雨警告水平，有可能出現嚴重水浸。



熱帶風暴「木蘭」今午登陸後，外圍雨帶晚上仍影響珠江口一帶。（天文台圖片)

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天文台8時40分發出提示，指與熱帶風暴木蘭相關的外圍雨帶正影響珠江口一帶，未來兩三小時本港有大驟雨，促市民提高警惕。20分鐘後再指預料香港有狂風雷暴，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

當局在9時20分發出局部地區大雨提示，指離島區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，提醒可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

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