打風｜天文台早上考慮發出一號風球　雷雨區凌晨吹襲香港

天文台今日（9日）凌晨0時表示，位於南海中部的低壓區現時與香港保持約800公里距離，預測該低壓區會在今早逐漸發展為熱帶氣旋，會視乎其實際發展及動向，在今早考慮發出一號戒備信號。



風未到，雨先至。天文台凌晨發出警示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。



8月9日凌晨，一個雷雨區正由東向西橫跨香港。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



+ 3

天文台凌晨發出特別天氣提示：廣泛地區可能受大雨影

一個雷雨區正由東向西橫跨香港。天文台凌晨0時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港，在0時15分，塔門錄得每小時超過70公里的強陣風，提醒市民如身處室外，盡快到安全地方躲避。

昨日(8日)下午5時40分發出雷暴警告，有效時間至今日上午3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

澳門今日改發3號風球機會偏高

澳門氣象局昨晚7時發出一號風球，將在清晨維持。氣象局表示，在昨晚11時熱帶低氣壓 集結在澳門西南偏南約740公里，大致趨向廣東西岸，預測未來一兩日該熱帶低氣壓 大致趨向廣東西部至海南島一帶，今日日間發出3號風球的機會偏高，晚上轉8號的機率中等。

氣象局受該熱帶低氣壓的環流及雨帶影響，預料天氣轉趨不穩定，今日至明日（10日）風勢將有所增強，驟雨漸趨頻密及有雷暴；由於未來數日正值天文大潮，在疊加風暴潮及持續降雨影響下，明日至周四（11日）清晨至早上低窪地區會出現水浸，提醒巿民提前做好防風及防水浸措施。

澳門氣象局預測今日改發3號風球機會偏高。

內地中央氣象台預測將增強至熱帶風暴級

內地中央氣象台昨日傍晚6時發出颱風公報，南海熱帶低氣壓於下午生成，下午5時其中心位於海南省三沙市（西沙永興島）南偏西方向約170公里的南海中西部海面上，中心附近最大風力有7級（16米/秒），中心最低氣壓為1000百帕。

中央氣象台預計熱帶低氣壓將先在南海中西部海域回旋少動，強度變化不大，今日開始向偏北方向移動，強度緩慢加強，可能於今日增強為今年第7號颱風，最大強度可達熱帶風暴級，將於明日下午至晚上在海南島東北部至廣東西部一帶沿海登陸。

氣象台表示，由昨晚8時至今晚8時，南海大部海域、巴士海峽偏西海域、台灣海峽偏南海域、廣東沿海將有6至7級風，低壓中心附近海域風力可達8級、陣風9級。

▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



+ 4

今離岸及高地風力達3號風球 明日增強至8級烈風

天文台凌晨0時更新九天天氣預報，大致與昨日下午4時半的預報相若，指受其外圍雨帶影響，未來一兩日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。

不過天文台指受其外圍雨帶影響，未來兩三日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，將吹東至東南風5級（清勁），今日離岸吹6級（強風），稍後高地達7級（強風）．即3號風球風力（6及7級），明日初時間中也達6級，離岸及高地達8級（烈風），屬8號風球風力。

天文台預測本周四及周五（11日及12日）多雲有驟雨，周四有狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，海有湧浪。本周六(13日）及下周日（14日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。不過預料一道廣闊低壓槽會在本周後期至下周初影響南海北部，該區仍有驟雨。

▼8月6日 早上多區出現彩虹▼

