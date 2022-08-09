風球．最新｜天文台︰上午10時至下午1時之間考慮改發三號風球

天文台早上７時表示，按照現時預測路徑，熱帶低氣壓會繼續靠近廣東沿岸，並稍為增強。受其外圍雨帶影響，本港今日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。離岸及高地吹強風，稍後普遍風勢會進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號。



天文台今日（9日）凌晨3時40分發出一號戒備信號，帶低氣壓會在今早與香港保持超過500公里距離，一號風球會在今早10時前維持，天文台稱隨後會視乎本港風力變化考慮改發三號強風信號。



8月9日清晨５時，熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約650公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片) 。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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【04:45】天文台表示，熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約650公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里，預料向北移動，時速約18公里，會在今明兩日移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強至熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時85公里，貼近強烈熱帶風暴水平。（中心附近最高持續風速升至每小時90公里起）。

【03:45】天文台表示，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約660公里，預料向北移動，時速約18公里，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今早與香港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今早10時前維持，隨後會視乎本港風力變化考慮改發三號強風信號。

本港今日會受該熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海面會有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【03:40】天文台發出一號戒備信號。

澳門氣象局預測今日改發3號風球機會偏高。

▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



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今離岸及高地風力達3號風球 明日增強至8級烈風

天文台凌晨0時更新九天天氣預報，大致與昨日下午4時半的預報相若，指受其外圍雨帶影響，未來一兩日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。

不過天文台指受其外圍雨帶影響，未來兩三日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，將吹東至東南風5級（清勁），今日離岸吹6級（強風），稍後高地達7級（強風）．即3號風球風力（6及7級），明日初時間中也達6級，離岸及高地達8級（烈風），屬8號風球風力。