木蘭風球．最新｜傍晚入400公里　天文台︰3號風球晚上10時前維持

三號風球現正生效，正影響香港的熱帶風暴正式名命為「木蘭」！香港天文台在今日（9日）上午11時25分改發3號強風信號，並指3號風球會最少維持至今日下午6時，隨後會否發出更高的信號，則要視乎熱帶低氣壓的強度變化及本地風力變化。根據天文台最新預測，「木蘭」或於傍晚6時前後進入本港400公里範圍。至於澳門氣象局，則於上午11時半改發3號風球。



位於南海中部的熱帶低氣壓8月9日下午增強為熱帶風暴，並命名為「木蘭」。（天文台網頁圖片）

8月9日打風報道

【16:45】天文台表示，與木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，並為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴，而由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，現時距離廣東沿岸仍較遠，除非木蘭顯著增強，或採取更為接近本港路徑，否則三號強風信號會在晚上十時前維持

天文台指，現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響有猛烈陣風，離岸海域及高地風力間中達烈風程度，市民仍須提高警惕，天文台會密切留意木蘭的發展及動向，評估是否需要發出更高的信號。

【15:48】天文台表示，在下午4時，位於南海中部的熱帶風暴已命名為木蘭，它並集結在香港之西南偏南約540公里，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

天文台指，與木蘭相關的廣闊外圍雨帶正影響南海東北部及廣東沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會最少維持至今日下午6時，隨後會否發出更高的信號，則要視乎木蘭的強度變化及本地風力變化，天文台會密切留意木蘭的發展及動向。

在過去一小時，長洲、塔門及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時65、65及56公里，最高陣風分別為每小時89、95及66公里。

【15:30】日本氣象廳正式將熱帶風暴命名為「木蘭」。

【14:45】天文台指，位於南海中部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。在下午3時，該熱帶風暴集結在香港之西南偏南約550公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【14:10】澳門氣象局更新熱帶氣旋警告預測，該局原預計今日晚間改掛8號風球機率為「中等」。當地最新預測顯示，於今日傍晚至晚間，改掛8號風球機率為「中等至較高」。

(澳門地理暨氣象局網頁圖片)

【13:45】三號強風信號，現正生效。天文台表示，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約560公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。在過去一小時，塔門、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時63、60及51公里，最高陣風分別為每小時84、88及80公里。

三號強風信號會最少維持至今日下午6時。隨後會否發出更高的信號，則要視乎熱帶低氣壓的強度變化及本地風力變化，天文台會密切留意該熱帶低氣壓的發展及動向。

【13:30】富裕小輪表示，由於海面風浪較大，為顧及安全，「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」航線由早上11起暫停服務，復航時間將另行通知。

至於翠華船務來往香港仔、赤柱至蒲台島；馬料水至塔門；塔門至黃石碼頭的街渡服務已暫停。碧海船務來往坪洲至愉景灣的街渡服務，尾班船亦已開出。

【12:45】3號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台表示，下午1時位於南海中部的熱帶低氣壓，集結在香港之西南偏南約570公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

目前部份風力監測站最高持續風速已達烈風程度，其中大老山最高陣風達每小時94公里，塔 門最高陣風風速為每小時78公里；橫瀾島陣風達每小時80公里。

【11:45】3號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台表示，在正午12時，位於南海中部的熱帶低氣壓，集結在香港之西南偏南約580公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【11:25】天文台表示，3號強風信號在上午11時25分發出，預料本港平均風速每小時41至62公里。3號風球最少維持至今日下午6時。隨後會否發出更高的信號，則要視乎熱帶低氣壓的強度變化及本地風力變化，天文台會密切留意該熱帶低氣壓的發展及動向。

天文台又指，與該熱帶低氣壓相關的廣闊外圍雨帶正影響南海東北部及廣東沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。本港今日有驟雨、雷暴及猛烈陣風，雨勢有時頗大。

【10:55】澳門氣象局表示，將於今日11時30分改發三號風球，預測當地風力將會增強。至於澳門今日晚間改掛8號風球機率為中等。

至於內地中央氣象台，於上午10時16分最新的台風快訊中，指該熱帶低氣壓強度已升級熱帶風暴，中心最大風力增至每小時65公里。

(澳門地理暨氣象局網頁圖片)

【10:23】康樂及文化事務署宣布，由於大浪及天氣惡劣關係，離島區的長洲東灣泳灘及下長沙泳灘；以及西貢區的三星灣泳灘、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

【09:47】教育局宣布，由於香港天文台會在上午十時至下午一時之間考慮改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課，惟上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長無需急於到校接子女回家。

【09:45】天文台指在上午9時30分，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【08:45】天文台指，在上午9時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約590公里，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。天文台預料香港有狂風驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大，日間吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風，稍後風勢進一步增強。海有大浪及湧浪。

【08:00】天文台發特別天氣提示，指雷暴警告有效時間延長至今日上午10時30分，預料香港有強烈狂風雷暴，高達每小時100公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【07:45】天文台表示，會視乎本地風力變化，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號。天文台指，按照現時預測路徑，一股熱帶低氣壓會繼續靠近廣東沿岸，並稍為增強。受其外圍雨帶影響，本港今日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。離岸及高地吹強風，稍後普遍風勢會進一步增強。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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【04:45】天文台表示，熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約650公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里，預料向北移動，時速約18公里，會在今明兩日移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強至熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時85公里，貼近強烈熱帶風暴水平。（中心附近最高持續風速升至每小時90公里起）。

【03:45】天文台表示，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約660公里，預料向北移動，時速約18公里，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今早與香港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今早10時前維持，隨後會視乎本港風力變化考慮改發三號強風信號。

本港今日會受該熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海面會有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【03:40】天文台發出一號戒備信號。

澳門氣象局預測今日改發3號風球機會偏高。

▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



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今離岸及高地風力達3號風球 明日增強至8級烈風

天文台凌晨0時更新九天天氣預報，大致與昨日下午4時半的預報相若，指受其外圍雨帶影響，未來一兩日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。

不過天文台指受其外圍雨帶影響，未來兩三日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，將吹東至東南風5級（清勁），今日離岸吹6級（強風），稍後高地達7級（強風）．即3號風球風力（6及7級），明日初時間中也達6級，離岸及高地達8級（烈風），屬8號風球風力。