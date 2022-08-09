三號風球︱天文台料周三離岸吹八號風球程度烈風　雨天持續9日

8月未過兩周已先後有兩個熱帶氣旋來襲，天文台打孖掛風球，三號風球今日（9日）11時25分發出，天文台表示三號風球最少維持至今日下午六時，會否掛八號風球要視乎熱帶低氣壓的強度變化及本地風力變化。



風球級數雖存變數，但天文台預報明日（10日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，更提升明日風勢預測級別，料可達東至東南風六至七級，初時離岸及高地達八級，亦即相若於八號風球的烈風程度，隨後轉東南風五級，離岸間中六級。隨後數天風勢緩和減弱，但持續驟雨，及至下周四。



▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



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天文台預料，位於南海中部的熱帶氣旋會在今明兩日移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。受其外圍雨帶影響，未來一兩日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有非常大浪及湧浪。預料一道廣闊低壓槽會在本週後期繼續為南海北部帶來驟雨。隨著高空反氣旋稍為增強，下週初中國東南部天色好轉。

現時三號風球現正生議效，教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校今日停課，但學校會保持校舍開放，實施應變措施，照顧已上學的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家，呼籲家長無需急於到校接子女回家。民政事務總署則設立一條24小時緊急事故熱線：2572 8427，供市民查詢風球消息。

香港天文台九天天氣預報：持續驟雨至8.18

未來九天天氣預報則顯示，本周至下周天氣持續不穩，明天有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，天文台進一步提升明日風勢預測級別，料可達東至東南風六至七級，初時離岸及高地達八級，亦即可達八號風球的烈風程度，後轉東南風五級，離岸間中六級。隨後數天持續驟雨，但風勢逐漸緩和。

天文台另調整本周末的天氣預報，由昨日預測周六會有短暫陽光，更改至下周日( 14日 )起

始乍見陽光，但仍有幾陣驟雨。驟晴驟雨狀況一直持續至下周四。