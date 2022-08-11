雷雨區殺到 天文台料有大驟雨及狂風雷暴 屯門、大嶼山最受影響
撰文：黃金棋
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本港近日天氣不穩，天文台今早（11日）發出特別天氣提示，指雷雨區持續在珠江口及香港以南一帶發展，並會在未來一兩小時為本港帶來大驟雨。
天文台其後又指，預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，應盡快到安全地方躲避。
▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼
天文台於早上近11時發特別天氣提示，指在早上10時50分，青洲錄得每小時約80公里的強陣風，預料香港有幾陣狂風雷暴，並有高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲。
天文台又預測，本港今日天氣大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時較大，吹和緩至清勁東南風。展望未來一兩日間中有驟雨，下周初短暫時間有陽光。
根據天文台最新雷達圖資料，目前大嶼山及屯門一帶最受雷雨區影響，部份地區降雨量料達每小時30至50毫米。
▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼
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