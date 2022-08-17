天文台一度發出黃色暴雨警告 荃灣一小時雨量逾90毫米達黑雨水平
撰文：韋景全
出版：更新：
本港今日（17日）天氣開始轉差，天文台下午4時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。天文台再於4時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台下午6時15分取消黃色暴雨警告。
+6
下午初時雷雨區覆蓋新界區，天文台3時50分首先發出提示，指大驟雨及雷暴正影響新界部分地區，市民應提高警惕，並發出新界北部水浸特別報告，指新界北部尤其是上水一帶，正受大雨影響。
荃灣雨量90毫米 達黑色暴雨水平
荃灣3時半起白晝如黑夜，雨愈下愈大，天文台約4時10分發出提示，荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。
天文台4時半再指出，葵青區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。荃灣區在下午3時30分至4時30分一小時內，錄得超過90毫米雨量。
大雨其後也影響港島中西區，天文台4時50分表示，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。
+1
天文台九天天氣預報顯示，受廣闊低壓槽影響，未來兩三日廣東沿岸有驟雨；隨着高空反氣旋增強，預料下周初至中期華南天晴酷熱，不過高空擾動會在下周後期為該區帶來驟雨及雷暴。
▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼
▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼
+3
天氣｜天文台一度發黃色暴雨警告 今日多雲有雨、有幾陣狂風雷暴英仙座流星雨8.13達高峰 兩原因或礙觀賞 天文台料周日見陽光雷雨區殺到 天文台下午一度發特別提示 本港廣泛地區受大雨影響木蘭風球｜長洲大美督吹烈風 天文台解未符八號風球標準兩大因素木蘭風球｜木蘭登陸湛江 天文台料港有猛烈陣風 周四仍狂風雷暴