天文台發出黃色暴雨警告　荃灣一小時雨量逾90毫米達黑色暴雨水平

撰文：韋景全
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本港今日（17日）天氣開始轉差，天文台下午4時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。天文台再於4時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台下午4時發出提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

下午初時雷雨區覆蓋新界區，天文台3時50分首先發出提示，指大驟雨及雷暴正影響新界部分地區，市民應提高警惕，並發出新界北部水浸特別報告，指新界北部尤其是上水一帶，正受大雨影響。

8月17日下午雨量主要集中在新界，尤其是中部，由大埔至荃灣每小時雨量逾40毫米。(天文台圖片)

荃灣雨量90毫米　達黑色暴雨水平

荃灣3時半起白晝如黑夜，雨愈下愈大，天文台約4時10分發出提示，荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台4時半再指出，葵青區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。荃灣區在下午3時30分至4時30分一小時內，錄得超過90毫米雨量。

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天文台九天天氣預報顯示，受廣闊低壓槽影響，未來兩三日廣東沿岸有驟雨；隨着高空反氣旋增強，預料下周初至中期華南天晴酷熱，不過高空擾動會在下周後期為該區帶來驟雨及雷暴。

天文台九天天氣預報顯示，未來一周天氣陰晴反覆。(天文台圖片)

▼8月9日　3號風球下橫風橫雨▼

▼8月3日　天文台發出黃色暴雨警告▼

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