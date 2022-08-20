雷雨區逼近　天文台︰未來一兩小時驟雨狂風雷暴　8.23轉晴達34度

近日本港天氣不穩，陰晴不定。天文台預測，一道廣闊低壓槽正影響南海北部及廣東沿岸，預料今日（20日）本港將會有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。天文台在中午12時半發出特別天氣提示，指在香港以南與廣闊低壓槽相關雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時為本港帶來驟雨及狂風雷暴，呼籲市民應提高警惕。

天文台預料，本港明日（21日）會繼續受低壓槽影響，會繼續有驟雨及雷暴，預料下周初高空反氣旋會增強，天氣會轉晴，但十分酷熱。下周二（23日）是廿四節氣之一的「處暑」，市區最高料達34度，或有機會成為近13年來最熱處暑。惟未來9天之中，好天氣可能僅得一日，下周中期開始，陰晴不定的日子將會重臨，亦會持續炎熱。



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天文台表示，一道廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，預料本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁東南風，離岸及高地間中吹強風。

根據天文台的自動分區天氣預報，天文台位處的尖沙咀、沙田、將軍澳和西貢未來兩小時的降雨概率達80%，是全港各個監測站之冠，其餘地區的預料降雨機率亦達60%，即將要出門的市民，記緊帶遮，以免慘成「落湯雞」。

（天文台截圖）

雖然今日繼續陰晴不定，但雨水似乎未能為炎熱天氣降溫。天文台預測，今日市區氣溫介乎攝氏26至31度，截止中午時份，多區錄得32度高溫，包括青衣、將軍澳、西貢、大埔、上水、石崗。

下周二「處暑」最高氣溫料達34度

天文台預測，低壓槽明日（20日）會繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預料下周初高空反氣旋會增強，華南地區將會天晴酷熱，雖然下周二（23日）「處暑」可跟雨雲說再見，但最高氣溫將達34度。

好天氣重現一日後，天文台預料下周三（24日）開始受高空擾動影響，帶來不穩定天氣，當日早晚局部地區有驟雨及狂風雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱，能見度較低。下周四（25日）驟雨及雷暴會增加，至下周六天氣再有機會轉好，但天氣會持續炎熱，預料氣溫可高達32度。

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