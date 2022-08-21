打風｜天文台料熱帶氣旋呂宋海域形成　歐美預報入南海後趨向福建

一股熱帶氣旋即將影響本港天氣，天文台今日（21日）預測，呂宋海域的低壓區可能發展成熱帶氣旋，未來兩三日橫過呂宋海峽至南海東北部一帶，雖然發展及移動路徑仍存變數，但將於本周中影響廣東沿岸，周三（24日）起本港驟雨增多及有狂風雷暴。根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS），熱帶氣旋將會趨向台灣南部，其後抵達福建。而中央氣象台則預測，未來10天西北太平洋面可能有一至兩個个颱風生成，其中一個將於8月24日前後進入南海海域，之后續向西移並可能影響華南。

而本港今晨有驟雨，其後天晴及酷熱，有市民今晨於屯門碼頭拍攝到出現彩虹。



▼市民拍攝屯門碼頭出現彩虹▼



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天文台預測，高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，未來一兩日為華南帶來酷熱，今日正午時分，本港部分地區氣溫上升至32度或以上，大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨，吹輕微至和緩東南風，酷熱天氣警告於上午11時48分發出。

天文台：發展及移動路徑仍存在變數

天文台又指，現時位於呂宋以東海域的低壓區可能發展為熱帶氣旋，並在未來兩三日橫過呂宋海峽至南海東北部一帶，但其發展及移動路徑仍存在變數，與其相關的不穩定天氣會在本周中至後期影響廣東沿岸。

▼歐洲中期天氣預報中心預測▼



根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS），熱帶氣旋離開呂宋海域後，會掠過台灣南部，其後進入福建一帶，暫時其路線未必會直撲本港。

本港九天天氣預報（天文台圖片）

本周中期至下周初期有雷雨

天文台展望，本港明日及周二大致天晴及酷熱，隨後兩三日驟雨增多及有狂風雷暴，周三起大致多雲，早晚局部地區有驟雨及狂風雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱，能見度較低。