馬鞍風球．最新｜逼近港800公里範圍　天文台預告晚上發一號風球

強烈熱帶風暴「馬鞍」來襲，天文台今日（23日）下午表示，馬鞍正橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。



天文台預測明晚（24日）本港風勢會增強，星期四（25日）早上風勢會進一步顯著增強，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。



根據預測路徑，預測馬鞍明日（24日）下午將逼近本港400公里範圍，周四（25日）上午最接近本港，掠過南面海域後於澳門一帶登陸。（天文台網頁圖片）

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【17:30】天文台表示，在下午4時，馬鞍集結在菲律賓碧瑤之東北偏北約190公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，今晚進入本港800公里範圍。天文台又指，馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐步靠近廣東沿岸。明晚（24日）本港風勢會增強。

天文台又預測，星期四（25日）馬鞍最接近本港，早上風勢會進一步顯著增強，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。風力方面，料周四早上轉東南風7至8級，即達八號風球風力，而離岸及高地更達11級暴風。另外，受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌，天文台呼籲市民盡早完成防風防雨防水浸的準備。

內地中央氣象台則指，馬鞍將以每小時25公里左右的速度向西北方向移動，強度變化不大或略有增強。料明日凌晨移入南海東北部海面後逐漸向廣東沿海靠近，強度逐漸增強，並將於周四日間在廣東汕尾至電白一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

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