馬鞍風球．交通消息｜兩渡輪公司長洲、南丫島航線尾班船8時半開

強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，一號戒備信號現正生效，天文台將在中午12時至2時、改發三號風球，並於今晚6時至9時改掛8號風球。

天文台預料，今日稍後時會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強。今晚有大浪至巨浪，明日（25日）早上最接近本港。



1號風球發出後，富裕小輪宣布，屯門至大澳航線今早11時起停航。翠華船務亦宣布，因應3號風球即將懸掛，來往馬料水至塔門，以及來往西貢黃石碼頭至塔門的渡輪服務將停航。



《香港01》將持續更新風暴下，各種公共交通工具的最新安排。



▼8月24日 「馬鞍」來襲 3號風球下市況▼



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【8月24日打風交通消息】

港九小輪︰中環至南丫島榕樹灣、中環至坪洲航線尾班船8時半開出

【17:55】港九小輪表示，因應天文台將發出8號風球，港外線渡輪服務將停航。其中來往中環至南丫島榕樹灣航線，以及中環至坪洲航線，尾班船將於今晚8時半開出。

（港九小輪網頁圖片）

新渡輪長洲尾班船 晚上8時半中環碼頭開出

【17:50】新渡輪表示，隨強烈熱帶風暴馬鞍迫近香港，新渡輪本地航線將會陸續停航，直至另行通知。因應傍晚時份候船乘客較多，呼籲乘客請預早規劃行程。

（資料由新渡輪提供）

九巴︰密切留意乘客流量 按需要加強服務

【17:30】九巴表示，因應天文台考慮在晚上發出8號風球，九巴及龍運巴士正密切留意乘客流量，因應需要加強服務。

珊瑚海船務︰兩港內線渡輪服務晚上6時前停航

【17:14】珊瑚海船務表示，該公司兩條港內渡輪航線尾班船即將開出

．三家村往西灣河尾班船時間：17:30

．西灣河往三家村尾班船時間：17:45

．觀塘往西灣河尾班船時間：17:18

．西灣河往觀塘尾班船時間：17:33

【16:56】新巴城巴發言人表示，天文台宣布考慮在下午6時至9時之間，發出八號烈風或暴風信號。城巴新巴各條路線維持正常運作，並會按實際情況加強服務方便市民下班。

【16:53】港鐵發言人表示，現時三號強風信號生效，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會逐步加密至繁忙時間班次，方便市民回家，各個主要車站亦會加派人手協助乘客。

各鐵路線班次如下：

．荃灣線2分鐘一班車

．觀塘線2分鐘一班車

．港島線2分鐘一班車

．南港島線3分鐘一班車

．將軍澳線︰北角至寶琳2.5至4分鐘一班車；北角至康城6.5分鐘一班車

．東涌線︰香港至青衣3至4分鐘一班車；香港至東涌6至8分鐘一班車

．迪士尼線5分鐘一班車

．機場快線15分鐘一班車

．東鐵線︰金鐘至上水3至4分鐘一班車

．屯馬線3分鐘一班車

．輕鐵5至20分鐘一班車

．港鐵巴士5至15分鐘一班車

【15:45】新渡輪表示，受強烈熱帶風暴馬鞍的影響，新渡輪橫水渡航線尾班船，須提早開出，橫水渡最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為下午6時15分。

【15:40】富裕小輪表示，受熱帶氣旋「馬鞍」影響，中環至紅磡，以及北角至觀塘渡輪服務將提早結束。中環至紅磡航線，中環尾班船將於下午6時開出，紅磡尾班船於下午5時40分開出。

至於北角至觀塘航線，北角尾班船於下午6時開出，觀塘尾班船則於6時15分開出。

（富裕小輪網頁截圖）

【11:45】翠華船務宣布，因應3號風球即將懸掛，來往馬料水至塔門的渡輪服務將於下午停航。至於來往西貢黃石碼頭至塔門的渡輪服務，黃石碼頭尾班船於中午12時半開出，塔門碼頭尾班船已於11時45分開出。

至於來往香港仔至南丫島北角村及榕樹灣的航線，則會如常提供服務。

(翠華船務網頁截圖)

【10:30】富裕小輪表示，由於海面風浪較大，為顧及安全。由早上11時開始屯門-東涌-沙螺灣-大澳線暫停服務，復航時間將另行通知。

（富裕小輪網頁截圖）

▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼



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▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼

