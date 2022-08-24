馬鞍風球．交通消息｜1號風球懸掛 屯門至大澳渡輪今早11時停航
撰文：黃煦緻 何瑞芬 林穎嫺 黃偉倫 孔繁栩 馬煒傑 劉夢婷 陳淑霞 黃金棋
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強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，一號戒備信號現正生效，天文台將在中午12時至2時、改發三號風球，並於今晚6時至9時改掛8號風球。
天文台預料，今日稍後時會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強。今晚有大浪至巨浪，明日（25日）早上最接近本港。
1號風球發出後，富裕小輪宣布，屯門至大澳航線今早11時起停航。《香港01》將持續更新風暴下，各種公共交通工具的最新安排。
▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼
【10:30】富裕小輪表示，由於海面風浪較大，為顧及安全。由早上11時開始屯門-東涌-沙螺灣-大澳線暫停服務，復航時間將另行通知。
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