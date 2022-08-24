馬鞍風球．交通消息｜3號風球懸掛　部份渡輪航線約下午6時後停航

強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，一號戒備信號現正生效，天文台將在中午12時至2時、改發三號風球，並於今晚6時至9時改掛8號風球。

天文台預料，今日稍後時會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強。今晚有大浪至巨浪，明日（25日）早上最接近本港。



1號風球發出後，富裕小輪宣布，屯門至大澳航線今早11時起停航。翠華船務亦宣布，因應3號風球即將懸掛，來往馬料水至塔門，以及來往西貢黃石碼頭至塔門的渡輪服務將停航。



《香港01》將持續更新風暴下，各種公共交通工具的最新安排。



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【15:45】新渡輪表示，受強烈熱帶風暴馬鞍的影響，新渡輪橫水渡航線尾班船，須提早開出，橫水渡最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為下午6時15分。

【15:40】富裕小輪表示，受熱帶氣旋「馬鞍」影響，中環至紅磡，以及北角至觀塘渡輪服務將提早結束。中環至紅磡航線，中環尾班船將於下午6時開出，紅磡尾班船於下午5時40分開出。

至於北角至觀塘航線，北角尾班船於下午6時開出，觀塘尾班船則於6時15分開出。

（富裕小輪網頁截圖）

【11:45】翠華船務宣布，因應3號風球即將懸掛，來往馬料水至塔門的渡輪服務將於下午停航。至於來往西貢黃石碼頭至塔門的渡輪服務，黃石碼頭尾班船於中午12時半開出，塔門碼頭尾班船已於11時45分開出。

至於來往香港仔至南丫島北角村及榕樹灣的航線，則會如常提供服務。

(翠華船務網頁截圖)

【10:30】富裕小輪表示，由於海面風浪較大，為顧及安全。由早上11時開始屯門-東涌-沙螺灣-大澳線暫停服務，復航時間將另行通知。

（富裕小輪網頁截圖）

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