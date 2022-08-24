馬鞍風球．交通消息｜3號風球懸掛　部份街渡及渡輪航線陸續停航

強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，一號戒備信號現正生效，天文台將在中午12時至2時、改發三號風球，並於今晚6時至9時改掛8號風球。

天文台預料，今日稍後時會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強。今晚有大浪至巨浪，明日（25日）早上最接近本港。



1號風球發出後，富裕小輪宣布，屯門至大澳航線今早11時起停航。翠華船務亦宣布，因應3號風球即將懸掛，來往馬料水至塔門，以及來往西貢黃石碼頭至塔門的渡輪服務將停航。



《香港01》將持續更新風暴下，各種公共交通工具的最新安排。



▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



【11:45】翠華船務宣布，因應3號風球即將懸掛，來往馬料水至塔門的渡輪服務將於下午停航。至於來往西貢黃石碼頭至塔門的渡輪服務，黃石碼頭尾班船於中午12時半開出，塔門碼頭尾班船已於11時45分開出。

至於來往香港仔至南丫島北角村及榕樹灣的航線，則會如常提供服務。

(翠華船務網頁截圖)

【10:30】富裕小輪表示，由於海面風浪較大，為顧及安全。由早上11時開始屯門-東涌-沙螺灣-大澳線暫停服務，復航時間將另行通知。

▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼



▼8月23日 荃灣地鐵站TASTE貨架情況▼



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