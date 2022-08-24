馬鞍風球｜風暴潮殺至　全港26個高危低窪點一覽　元朗市中心上榜

準颱風「馬鞍」來襲，天文台今午（24日）發出三號強風信號，並考慮今晚6時至9時改發8號風球。天文台更警告，受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌海水高度會在明日（25日）上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。



說起低窪地區，一般即想起杏花邨、大澳及鯉魚門等水浸熱點，但根據土木工程拓展署今年4月公布的「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂──可行性研究」，全港共有26個較高風險的住宅地區，除了位處岸處的杏花邨、海怡半島及大埔三門仔新村，還有元朗中部及西北部沿岸低窪地區等，當中包括元朗市中心。



▼香港26個較受潛在高風險影響的沿岸低窪或當風住宅地區▼



▼2021年10月13日圓規風球來襲 大澳水浸▼



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維港水位升至海圖基準面3米或以上 低窪地區就可能水浸

風暴潮是與熱帶氣旋相關的低氣壓及大風的共同影響而導致海平面上升的現象，其中熱帶氣旋的強風將海水推向岸邊，並於沿岸地區堆高是海平面上升的主要成因。當風暴潮發生在天文大潮時，風暴總水位可升至很高水平，並可能導致低窪地區水浸。一般而言，若維多利亞港的風暴總水位上升至海圖基準面3米或以上，香港低窪地區可能會出現水浸。

▼8月9日 鯉魚門三家村出現輕微水浸▼



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▼2022年8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼



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天文台：周四早上5至9時鰂魚涌海水高度會比正常升高1米

根據天文台最新預測，「馬鞍」來襲下，受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在明日上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。

▼2021年10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼



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▼2021年10月13日早上，圓規來襲杏花邨翻白頭浪▼



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超強颱天鴿及山竹吹襲後 土拓署委顧問展沿岸災害研究

香港2017年及2018年先後遭受超強颱風天鴿及山竹吹襲，風暴潮及海浪對部份沿岸地區帶來嚴重破壞。土拓署在2019年遂委聘顧問展開《沿岸災害研究》，全面檢視本港沿岸較低窪及當風地點，分析在極端天氣下風暴潮及海浪對有關地區影響。

三大潛在沿岸風險 包括沿岸海水淹浸、破壞海濱路面及低窪海水淹浸

研究分析現有具潛在沿岸風險的海堤，在結構上它們大致能抵禦100年一遇的極端天氣，但考慮至2050年預測的極端天氣情況下，仍有三大潛在沿岸風險，包括有「越堤浪」導致沿岸海水淹浸及破壞海濱路面，以及低窪地區遭海水淹浸。

▼2021年10月13日 8號風球下鯉魚門被風雨破壞痕跡▼



研究結果鎖定26個本港較受潛在高風險影響的沿岸低窪或當風住宅地區，除以往風季較常「當災」的杏花邨、海怡半島、大澳、鯉魚門（馬環村、三家村）等，還有堅尼地城，西營盤及上環，而在元朗中部低窪地區群，包括（大井圍、涌口漁民新村、山貝村、橫洲、元朗市中心）；元朗西北部沿岸低窪地區（沙橋村、虎草村、流浮山、坑口村、上白泥、下白泥）等。

▼香港26個較受潛在高風險影響的沿岸低窪或當風住宅地區▼

．堅尼地城，西營盤及上環



．杏花邨



．石澳村



．赤柱八間



．海怡半島



．東涌灣 (馬灣涌村、沙咀頭、沙螺灣)



．大澳



．大嶼山十塱及長沙下村



．梅窩麻布村及涌口



．坪洲西部地區 (南灣新村)



．長洲西地區



．南丫島榕樹灣



．鯉魚門 (馬環村、三家村)



．沙頭角市 (中英街、崗下)



．吉澳西部低窪地區 (吉澳漁民村)



．大埔三門仔新村



．大埔墟 (近林村河)



．馬鞍山渡頭灣村



．西貢市中心及對面海



．西貢南圍 / 響鐘



．將軍澳南 (將軍澳海濱公園)



．元朗中部低窪地區 (大井圍、涌口漁民新村、山貝村、橫洲、元朗市中心)



．元朗西北部沿岸低窪地區 (沙橋村、虎草村、流浮山、坑口村、上白泥、下白泥)



．大欖聯安新村



．屯門嘉和里



．深井新村

