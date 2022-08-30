熱帶氣旋軒嵐諾升超強颱風徘徊台灣以東急轉彎　本港周末高達34度

夏日炎炎，酷熱天氣警告自上周五（26日）發出後，至今仍然生效，截至上午11時30分，天文台錄得氣溫達30.6度，大埔及上水等區更錄得逾33度。天文繼續發出特別天氣提示，提醒高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水份。

至於熱帶氣旋「軒嵐諾」，已增強為超強颱風。天文台指，軒嵐諾會在未來一兩日移向琉球群島一帶，並在隨後兩三日在台灣以東海域徘徊。按目前預測路徑，軒嵐諾之後會採偏北路線，料影響本港機會微。

天文台又指，由於未來一兩日廣東地區風勢微弱，會因高溫觸發驟雨及雷暴。另外受一股乾燥大陸氣流影響，接近周末至下周初普遍晴朗及持續酷熱。天文台預測，本周末（9月3日）氣溫可高達34度，料屆時甚為翳焗炎熱。



▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼



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天文台指，「軒嵐諾」已增強為超強颱風，並會在未來一兩日移向琉球群島一帶，並在隨後兩三日在台灣以東海域徘徊。(天文台截圖)

天文台表示，廣東沿岸風勢微弱。此外，高溫觸發的驟雨正影響珠江口一帶。在正午12時，超強颱風「軒嵐諾」集結在沖繩島以東約850公里，預料向西或西南偏西移動，時速約28公里，移向琉球群島一帶，預料隨後兩三日會在台灣以東海域徘徊。

內地中央氣象台則表示，軒嵐諾仍位於西北太平洋海面，預料繼續向偏西方向移動，未來5天「軒嵐諾」的強度將维持在超強颱風級別，最大強度可達17级及以上（60-70米/秒），即風力達每小時約216至252公里。

周六起一連3日天晴酷熱 最高氣溫料達34度

本港地區下午及今晚天氣預測方面，天文台料有幾陣驟雨及雷暴，根據本港分區天氣所見，截至上午11時30分，多區氣溫已升至逾30度，其中大埔、大美督及上水等更錄得逾33度。酷熱天氣警告現正生效，天文台發出特別天氣提示，提醒市民補充足夠水份。

天文台預料，下午短暫時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲。吹微風。展望本周餘下時間天氣酷熱，未來兩三日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴。週末期間驟雨減少，日間天氣乾燥。

天文台又指，未來一兩日廣東地區風勢微弱，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區，受一股乾燥大陸氣流影響，接近周末至下周初華南普遍晴朗及持續酷熱，並再次調高本周末氣溫預測，料本周六起一連三天最高氣溫可達34度。

天文台指，未來一兩日廣東地區風勢微弱，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區，受一股乾燥大陸氣流影響，接近週末至下週初華南普遍晴朗及持續酷熱。(天文台截圖)

▼8月17日 天文台發出黃色暴雨▼



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▼8月24日 天文台改發8號風球▼

