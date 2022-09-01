中秋節｜天文台料多雲有雨或礙賞月　下沉氣流罩港9.3或高見35度

【中秋節／迎月天氣】踏入9月，不過本港仍未見秋意。天文台預測，受乾燥大陸氣流及超強颱風軒嵐諾的外圍下沉氣流影響，未來數日中國東南部大致晴朗及持續酷熱，料明日（2日）起市區將連續四日高見攝氏34度，周六（3日）更或達35度。



不過天文台預料一道廣闊低壓槽，會在下周中後期為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。下周六（10日）為中秋節，天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨，市民或難以賞月。



▼2021年中秋節情況▼



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本港近日天氣酷熱，天文台表示，一股微弱東北季候風正影響華南，並於今日（1日）上午11時10分發出酷熱天氣警告。截至中午12時，天文台錄得最高32.9度，多區則高見逾33度，包括上水、九龍城及觀塘等，而西貢更達34.2度。

天文台預測，今日大致多雲，部份時間有陽光及酷熱，稍後有幾陣驟雨及雷暴。吹輕微至和緩偏北風。展望明日大致天晴及酷熱，日間乾燥，氣溫介乎28至34度。而周六則同樣天晴酷熱，料氣溫更會進一步升至介乎28至35度。

中秋夜月出時間為晚上6時43分 惟當日料多雲有驟雨

不過天文台料其後數日天氣漸轉不穩，料下周三（7日）起大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫亦稍跌至介乎27至30度。下周六為中秋節，不少市民會與家人共聚賞月，當晚月出時間為晚上6時43分。不過天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨，市民或難以見到月光。前一日的周五( 9日)迎月，亦同樣多雲有幾陣驟雨。

另外，天文台指在正午12時，超強颱風「軒嵐諾」集結在台北之東南約540公里，預料向西南偏南緩慢移動，在台灣以東海域徘徊。隨後採取偏北路徑移動，移向東海一帶。根據天文台預測路徑，料軒嵐諾下周二（6日）減弱為強颱風，大致移向韓國濟州島一帶。

天文台預測，受乾燥大陸氣流及超強颱風軒嵐諾的外圍下沉氣流影響，未來數日中國東南部大致晴朗及持續酷熱。（天文台網頁截圖）

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