軒嵐諾下沉氣流影響本港持續酷熱　迎月、中秋、追月均多雲有驟雨

【迎月／中秋節／追月天氣】踏入9月，本港天氣持續酷熱，天文台今早（2日）發出酷熱天氣警告，至早上11時，本港多區氣溫已升穿「3字頭」。

有今年「風王」之稱的熱帶氣旋軒嵐諾，中心雖與本港距離頗遠，並於未來一兩日橫過台灣以東海域，移向東海一帶。但天文台預測受乾燥大陸氣流及軒嵐諾的外圍下沉氣流影響，未來數日中國東南部大致晴朗及持續酷熱，本港酷熱天氣料持續至下周二（6日），明日(3日)起一連3天最高氣溫料達34度。

一道廣闊低壓槽會在下周中後期為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，天文台預料下周五（9日）迎月夜起，連同中秋節正日及追月夜（10及11日），一連三天本港將大致多雲兼有幾陣驟雨，市民出門賞月宜留意天氣，並帶備雨傘。



▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼



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軒嵐諾中心遠離本港 惟外圍下沉氣流影響本港天氣

天文台指，熱帶氣旋軒嵐諾暫時減弱為強颱風，今早10時集結在台北之東南約540公里，預計會在未來一兩日橫過台灣以東海域，隨後移向東海一帶，並預料會重新增強成為超強颱風。天文台前日（8月31日）在「天氣隨筆」中提到，雖然軒嵐諾的中心遠離本港，但軒嵐諾的外圍下沉氣流，加上乾燥大陸氣流影響，本周中後期天氣將持續酷熱。

熱帶氣旋軒嵐諾會在未來一兩日橫過台灣以東海域，隨後移向東海一帶。（天文台網頁圖片）

軒嵐諾的外圍下沉氣流及乾燥大陸氣流影響本港天氣。（天文台網頁圖片）

本港今日天氣大致天晴，日間酷熱及乾燥，至早上11時，有多區最高氣溫已升至逾30度，包括黃大仙、元朗公園、將軍澳、跑馬地等。酷熱天氣警告現正生效，市民應慎防中暑，多補充水分。

九天天氣預報（天文台網頁圖片）

周末至下周初天晴酷熱 日間乾燥

展望未來幾日天氣，周六至下周初大致天晴及酷熱，日間乾燥，氣溫介乎攝氏27至34度。至下周二（6日）部份時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨，最高氣溫稍為回落至攝氏33度。

▼2021年中秋節情況▼



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迎月、中秋正日及追月均多雲有雨

天文台又預料，一道廣闊低壓槽會在下週中後期為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，本港天氣下周三（7日）將轉差，最高氣溫回落至30度。下周五迎月夜起，連同中秋節正日及追月夜，一連3天將大致多雲，有幾陣驟雨。市民夜間出門賞月或會遇上驟雨，出門前宜留意天氣並帶備雨傘。