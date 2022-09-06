天氣交通｜今日最高約35度　未來一兩日有雨　氣溫稍低

一股乾燥的大陸氣流，正為華南帶來大致晴朗的天氣。同時，一股偏東氣流，正逐漸影響中國東南沿岸。此外，一個低壓區正為西北太平洋帶來不穩定天氣。在上午五時，颱風軒嵐諾集結在釜山之東北偏東約20公里，預料向東北偏北移動，時速約55公里，橫過朝鮮半島至日本海一帶。



天文台預測，本港地區今日大致天晴。日間酷熱及乾燥，最高氣溫約35度。吹微風，漸轉吹和緩偏東風。

（天文台網頁）

天文台展望，未來一兩日間中有驟雨，風勢較大，氣溫稍低。中秋節前後短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

（天文台網頁）

運輸署表示，因水管緊急維修，天文臺道(來回方向)近金巴利道的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

另外，因水管爆裂，以下路段經已封閉:

-西樓角路介乎蕙荃路與城門道之間的全線 (除來往豪輝花園停車場的車輛外)

-城門道(往荃灣方向)介乎西樓角路與青山公路–荃灣段之間的唯一行車線

-青山公路–荃灣段(往大窩口方向)近豪輝花園的慢線

以下巴士路線將／已於其服務時段改道行駛：

-九巴第32H,36,43X,43P,49X 及N36號線

-龍運第A31及NA31號線