中秋｜今晚迎月18:03月出　天文台料中秋夜多雲　下周一起熱足5日

【中秋節/迎月/追月天氣】明日（10日）為中秋節，市民想要外出賞月要把握時機。天文台表示，一道高壓脊正為中國東南沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，今日為「迎月」，在正午時分，本港大部份地區相對濕度降至50%或以下，預料下午酷熱，吹和緩東至東北風。天文台昨發出「賞月錦囊」，今晚月出時間為6時03分，晚上11時50分「月上中天」。



按天文台的9天天氣預報，預計明日中秋節正日及翌日「追月」部份時間有陽光，但有幾陣驟雨，而中秋當晚更大致多雲，或會影響賞月。市民要賞月，今晚或許是最佳時機，未來兩天外出時亦要注意天氣狀況。



天文台亦預料，下周一（12日）起，本港將會一連五日酷熱，市區最高氣溫料達34至35度，其中上水更有機會連續兩天錄得38度高溫。



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天文台表示，一道高壓脊正為中國東南沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣。今日正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至50%或以下。今晚「迎月夜」或許是今年中秋最佳賞月時間，天文台昨發出「賞月錦囊」，今晚月出時間為6時03分，晚上11時50分則「月上中天」。

至於明日中秋節及翌日「追月」，天文台預料廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱，高溫觸發的驟雨亦會影響該區，預計本港明日及周日將有驟雨，氣溫約27至33度。明晚中秋夜月出時間為晚上6時43分，凌晨零時40分「月上中天」，不過天文台料明晚大致多雲，稍後時間亦有幾陣驟雨，或影響市民賞月。

(天文台facebook專頁圖片)

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下周一起5日天晴乾燥酷熱 上水氣溫可達38度

天文台又預料，一股較乾燥的大陸氣流會在下周為華南帶來酷熱及晴朗的天氣。本港在下周一（12日）起，將一達五日天氣酷熱，而且天晴乾燥，其中下周二及周三（13及14日）市區的最高氣溫更料達35度。

而根據分區天氣預報，天文台更預測，上水在下周二及三將高見38度。

（天文台網站）

「梅花」料可升級成強颱風

天文台亦指，在正午12時，強烈熱帶風暴「梅花」集結在沖繩島以南約850公里，預料向西北移動，時速約14公里，大致移向台灣以東海域。

天文台估計，梅花會在未來數日在台灣以東海域徘徊，並逐漸增強，預料明日將增強至颱風，隨後兩天更有機會加強至強颱風。

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